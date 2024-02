El fichaje estrella de la nueva edición de "Tu cara me suena" sale de Atresmedia

Se han comenzado a filtrar los participantes de la nueva edición del concurso de imitaciones de Antena 3, y el casting no podría ser más variado.

Hace varias semanas empezaron a aparecer varios nombres que podrían conformar el casting de la nueva edición de "Tu cara me suena", el programa que cumple 11 ediciones en Antena 3. Hasta el momento, el programa solo ha confirmado a seis concursantes, David Bustamante, Valeria Ros, Raquel Sánchez Silva, Supremme de Luxe, Raoul Vázquez y Miguel Lago, pero los rumores siguen apuntando a muchos otros nombres.

Juanra Bonet, el fichaje estrella de "Tu cara me suena 11"

Según ha adelantado el medio 'El televisero', uno de los fichajes estrella para esta nueva edición de "Tu cara me suena" es el de Juanra Bonet. El presentador de programas como "¡Boom!" o "¿Quién quiere ser millonario?" se convertirá en uno de los concursantes de "Tu cara me suena 11". De esta manera, Juanra Bonet compaginará su paso por "Tu cara me suena" con el concurso "El círculo de los famosos" que también presenta en Antena 3 desde el año 2023.

#TuCaraMeSuena



El presentador Juanra Bonet se aventura a la imitación de #TCMS. (vía @eltelevisero)



Concursantes de #TCMS11:



- Juanra Bonet

- Supremme de Luxe

- Miguel Lago

- Raoul Vázquez

- Raquel Sánchez Silva

- David Bustamante

- Valeria Ros pic.twitter.com/mP70Tjp5SM — Eduardo Real (@Edu_Real_) February 23, 2024

El de Juanra Bonet es el séptimo nombre que se conoce sobre el casting de "Tu cara me suena", aunque los otros seis ya han sido confirmados por el propio programa, todavía faltarían otros dos concursantes por darse a conocer.

Esta undécima temporada de "Tu cara me suena" comenzará a grabarse dentro de poco y está prevista para emitirse en el segundo trimestre de 2024. Se mantendrán Manel Fuentes al frente del concurso, y Carlos Latre, Lolita Flores, Chenoa y Ángel Llácer como jurado.

Hay que apuntar que esta no será la primera vez que Juanra Bonet pise el escenario de "Tu cara me suena", porque el presentador ha participado en varias ocasiones como invitado. En la cuarta edición acudió para meterse en la piel de Soft Cell, en otra gala acompañó a David Fernández para imitar a Miguel Bosé y Bimba Bosé, y en la última edición volvió a subirse junto a David Fernández y a Agustín Jiménez para dar vida a los niños que acompañaban a José Luis Perales.