Chanel regresa a TVE y sorprende con lo que confiesa de "Eurovisión 2022"

La cantante acudió al programa "La matemática del espejo" para ser entrevistada por Carlos del Amor y ha recordado su paso por Eurovisión y su conflicto con la coreografía de 'SloMo'.

Chanel Terrero ha sido la protagonista de la última entrega de "La matemática del espejo", el programa de La 2 en el que Carlos del Amor entrevista a personalidades nacionales e internacionales. La que fuera representante de España en Eurovisión 2022 aprovechó su visita al programa para recordar su pasó por el certamen europeo de canto y revivió la polémica por la coreografía de 'SloMo'.

En "La matemática del espejo", Chanel desveló algunos detalles de aquella histórica final de Eurovisión en la que consiguió el tercer puesto: "Ese día estaba enferma, estaba muy mala, estaba enfermísima. Te voy a confesar algo: a mí me encanta robarme almohadas de los hoteles, me encanta. Ese día, me cogí la almohada del hotel porque íbamos a estar todo el día en el venue y yo quería descansar mi vocecita".

¿Sabías que el día de #Eurovisión Chanel estaba enferma y no se lo dijo a nadie? 😮



Se lo confiesa a @cdelamor_ en #LaMatemáticaDeChanelhttps://t.co/QDrWatS2Uf pic.twitter.com/Pdv8wWj57l — La 2 (@la2_tve) May 2, 2024

"Me fue al camerino, que tenía uno de esos guarripeich, me puse mis casquitos con música clásica, me cogí el cojín del hotel, llamé a mis dos o tres mejores amigos, porque una de ellas ya estaba allí. Los llamé y me puse a llorar como una niña. Me pegué una siesta de dos horas durmiendo con música clásica", seguía contando a Carlos del Amor.

Y es que al despertarse, su enfermedad había empeorado: "Tenía mocos, décimas de fiebre, me pesaban los ojos... No le dije a absolutamente nadie que estaba mala porque no quería hacer saltar las alarmas y que todo el mundo se hubiese preocupado. Fue como: 'Tranquilos, lo tengo todo bajo control'".

Rigoberta Bandini sorprende a Chanel

Una de las grandes rivales de Chanel en el Benidorm Fest 2022 fue Rigoberta Bandini, quien quedo segunda en el festival y entorno a la que hubo mucha polémica por los resultados. En "La matemática del espejo, Rigoberta ha querido sorprender a Chanel con un mensaje en vídeo: "Chanel y yo estaremos siempre unidas, porque vivimos algo muy fuerte desde diferentes polos. Pero ese ruido marcó nuestras vidas para siempre. Yo creo que lo bonito es que nos tenemos mucho cariño".

La cantante @rigobandini no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas palabras a Chanel: "Estaremos siempre unidas (...) me alegro de todo lo bueno que le esté pasando. Es una persona súper trabajadora, súper maja y le mando un beso muy grande"#LaMatemáticaDeChanel pic.twitter.com/sqqmEQsjX4 — La 2 (@la2_tve) May 2, 2024

Un vídeo que le hizo mucha ilusión a Chanel: "Me la como, me ha hecho mucha ilusión este mensaje, la verdad. Sobre todo porque jolín, con esto me quedo, con las personas que hay detrás del artista. Esto me parece precioso y estoy de acuerdo con todo lo que dice, yo también le tengo un cariño muy especial".