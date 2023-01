Alsina le pone las cosas claras a Pedro Sánchez por una medida "electoralista"

En su comentario en Espejo Público, el director de Mas de uno ha criticado sin piedad el hecho de que ahora se vaya a reformar la Ley del solo sí es sí solo pensando en próximas elecciones.

Este pasado fin de semana se supo lo que ya no podía tardarse más en saber. El diario La Vanguardia publicaba que la ya archifamosa Ley del solo sí es sí se iba a reformar. Una norma que, a día de hoy, ha posibilitado la salida a la calle de más de 300 violadores y que, pese a la férrea defensa del ministerio de Igualdad, ahora se va a renovar sí o sí.

Alsina estalla contra el Ministerio de Iguadadhttps://t.co/XDHGoItB64 pic.twitter.com/bJgpihYT8k — ESdiario (@ESdiario_com) January 30, 2023

Dentro del programa de esta mañana de Espejo Público, Susanna Griso se interesó por la opinión de Carlos Alsina, el director de Más de uno, en Onda Cero. Y la aportación del periodista madrileño no pudo ser más crítica con la acción, no tanto ya con la puesta en marcha de la polémica ley, sino, sobre todo, por la escandalosa motivación que ha llevado al Gobierno a reformarla.

"La Vanguardia, que fue el diario que lo contó el sábado", comenzó Alsina, "lo hizo con una crudeza que se agradece: por cuestiones electorales, por una decisión de rentabilidad electoral. El artículo hablaba de que lo que le preocupaba al Gobierno era el coste reputacional de esta ley".

Esto es, que después de 3 meses de la ley en vigor y con el escandaloso resultado de 300 agresores sexuales con rebajas de penas, lo que le preocupa al Gobierno es que esa decisión les afecte negativamente en unos meses, cuando los ciudadanos estemos llamados a votar ante las urnas.

Además, según criticaba Alsina, "este paso no va a servir para revertir lo que se ha producido ya, no se puede arreglar lo que se ha hecho ya. Ese muy difícil saber qué se quiere retocar de la ley, pero la motivación es estrictamente electoral, lo cual es, no sé si decir, escandaloso, pero al menos para mí, lo más decepcionante: lo que realmente preocupa en La Moncloa no es que se estén reduciendo penas o el daño que eso puede causar a las víctimas, sino el daño que eso pueda suponer al Partido Socialista en las próximas elecciones del mes de mayo".

Alsina habla del daño reputacional del Gobierno

El mensaje, para concluir, de Carlos Alsina en Espejo Público lo ha resumido en la siguiente frase, que no deja ningún lugar a la duda: "El daño reputacional del Gobierno al Gobierno le importará muchísimo, pero al conjunto de la sociedad lo que le importan son otras cosas y por eso es por lo que se tenía que haber explicado un poquito mejor lo que ha sucedido con esta ley", aseguraba el periodista de Onda Cero.