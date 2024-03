Joaquín Prat, tajante con Telecinco tras el 'feo' que le hacen en directo

El presentador de 'Vamos a ver' no se ha cortado a la hora de lanzar una indirecta al equipo de la cadena después de vivir un momento desconcertante durante 'El club social'.

Quien estuviese viendo este miércoles 20 de marzo Vamos a ver se esperaba lo que ocurrió. Con los ojos como platos se ha quedado la audiencia del matinal de Telecinco durante 'El club social', una de las secciones del espacio de Mediaset. Y es que, el programa que presenta Joaquín Prat, junto a Patricia Pardo, ha sido interrumpido sin previo aviso por la propia cadena. Además, al hacerlo de forma tan abrupta dejaba a la invitada que tenían en ese momento sentada a la mesa con la palabra en la boca. Y a los espectadores con varios minutos de pausa publicitaria que no sabían cómo interpretar.

Cuando dicha publicidad ha llegado a su fin, Telecinco ha recupera la emisión del matinal. Y la audiencia se ha quedado esperando algo que no ha llegado nunca. Algo que ha llamado mucho más la atención al público: la falta de información. 'El club social' de este martes venía cargado de muchos asuntos interesantes que tratar, siendo la reaparición de Kate Middleton en un vídeo uno de los temas más importantes para comentar. Pero también se encontraba encima de la mesa la última hora de Supervivientes y el 'recado' que Terelu Campos le había dejado a Alessandro Lecqui, quien además es colaborador del matinal.

La indirecta de Joaquín Prat por cortar 'Vamos a ver'

Con tantos temas jugosos sobre la mesa, sobre todo, el de la Princesa de Gales, el matinal de Telecinco ha contado en el plató con una especialista en asuntos de protocolo, Patrycia Centeno, para conocer un poco más de cerca algunas aristas que aportaran peso al debate de la crisis de imagen de la Casa Real británica. Pero, de repente y sin avisar, la cadena cortaba abruptamente Vamos a ver y, por consiguiente, dejaba a la periodista y especialista en protocolo con la palabra en la boca, ya que en ese momento se encontraba hablando. Quienes seguían el programa desde casa se han quedado sorprendidos, aunque todo apuntaba a que se habían quedado sin tiempo y no ha tenido más remedio que detener la emisión para hacer la pausa publicitaria planificada.

👀 'Vamos a ver' sigue LÍDER DE SU FRANJA en @telecincoes con +1,4M de espectadores únicos (14% y 389.000) y del Target Comercial (16,5%) pic.twitter.com/uJXa8sGZXK — Mediaset España (@mediasetcom) March 20, 2024

Sin embargo, a la vuelta de la publicidad, el desconcierto ha sido todavía mayor, pues al conectar de nuevo con el plató de Vamos a ver, la invitada ya no se encontraba en su puesto y Prat tampoco ha mencionada nada al respecto, pasando directamente al siguiente tema. Aunque lo ocurrido no ha pasado desapercibido para el presentador de Mediaset. Siendo fiel a la ironía que le caracteriza, cuando ha ido a dar paso al siguiente corte publicitario no se ha quedado callado y ha soltado toda una indirecta a su equipo de Vamos a ver al subrayar la celeridad por la que había que detener el programa de Telecinco: "Antes de que nos lleven a negro".