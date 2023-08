Matías Prats Jr. cambia los informativos por el confesionario de 'GH VIP'

El próximo 14 de septiembre volverán a abrirse las puertas de la casa de Guadalix para recibir a los nuevos concursantes y Mediaset "anuncia" a sus participantes a través de pistas.

Poco menos de un mes queda para un esperadísimo regreso a la televisión. Y es que Mediaset ya ultima todos los detalles para recibir, de nuevo, a uno de sus concursos estrella, Gran Hermano VIP. Unas tres semanas quedan para que Telecinco vuelva a emitir la mítica sintonía que acompaña a este formato mientras que la casa de Guadalix vuelve a abrir sus puertas para que la audiencia y seguidora del programa viva el día a día de sus participantes. Esto será el próximo 14 de septiembre y, todavía, no hay nombres oficiales de sus concursantes.

Pero la cadena principal del grupo de Fuencarral está jugando con el misterio y, a través de una curiosa promoción, y con Sandra Barneda como ejecutora, ha dado varias pistas sobre tres concursantes que entrarán a formar parte de la experiencia en esta octava edición. "Lugar de peregrinación favorito: Basílica de Guadalupe. Ciudad de México", "Lugar de nacimiento: Buenos Aires. Argentina" y "Lugar donde ha pasado el mejor fin de año: Puerta del Sol. Madrid", son las tres pistas que han rulado por las redes sociales y que ha hecho que empiecen a sonar algunos nombres como Alaska, Carmen Alcayde o Sol Macaluso, reportera de Mediaset.

Nueva promoción de GH VIP con Matías Prats Jr.

Telecinco está sacando punta al regreso de este esperado concurso, cambiando por completo al equipo al frente de las cámaras y promocionando continuamente el reality de una forma distinta. En primer lugar, Marta Flich será quien presente las galas, mientras que Ion Aramendi, que se está ganando cada vez más la confianza de la cadena, se encargará de los debates de los domingos. En segundo lugar, para las promociones está contando con distintos rostros vinculados al grupo. Entre ellos se encuentran Joaquín Prat, Sandra Barneda, Cristina Tárrega, Patricia Pardo, Nacho Abad, Ana Terradillos, Diego Losada, Ricardo Reyes, Antonio Castelo, Alba Lago, Beatriz Archidona y Ángeles Blanco.

A este amplio grupo de promociones se ha unido Matías Prats Jr., presentador de informativos de la sección de deportes de Telecinco. En dicho vídeo promocional, el hijo del mítico presentador de Antena 3, Matías Prats, aparece sentado en el famoso sillón blanco, dispuesta a nominar a alguien: "Bueno pues entonces nomino con cuatro puntos…", empieza a decir el periodista de Mediaset mientras es interrumpido por la voz de ‘El Súper’: "Buenas noches Matías, no intentes meterme un gol. No saber jugar al fútbol no es una razón para nominar". Con estos vídeos, los de Fuencarral apuestan fuerte por recuperar parte de su audiencia perdida y así atraer de nuevo la atención de los telespectadores. De momento habrá que esperar al 14 de septiembre para saber quiénes serán los nuevos concursantes.