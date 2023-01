Ni un "terremoto" pudo con Anabel Alonso, nueva ganadora de Masterchef

La humorista, tras dos intentos fallidos, ha conseguido proclamarse, finalmente, clara vencedora del concurso gastronómico de TVE, en una edición especial lanzada por Navidad.

Quien la sigue la consigue. Ese será, a partir de este lunes, el mantra personal de Anabel Alonso. La humorista se convertía este lunes, 9 de enero, en la ganadora de la edición especial de Navidad de Masterchef, el concurso gastronómico de éxito de TVE, tras vencer a La Terremoto de Alcorcón en un programa que ha tenido de todo: desde una prueba que casi acaba en desgracia hasta una final muy emocionante y divertida. En el primer reto de la noche, Carmina Barrios y Mario Vaquerizo protagonizaron el desafío más caótico de todas las finales del talent culinario.

Los cuatro finalistas tuvieron que seguir, saliéndose de lo habitual a dos chefs, Fina Puigdevall y Martina Puigvert, para elaborar un plato paso a paso con la calabaza como ingrediente principal. Desde el principio, Carmina Barrios demostró que era incapaz de seguir las pautas y no dudó en apoyarse en Mario Vaquerizo, protagonizando momentos increíbles como cuando casi incendian el plató con un fuego en las cocinas que parecía inextinguible.

Tras varios intentos, Anabel es ganadora

Después de los momentos de tensión, y tras la cata, los jueces decidieron que la primera duelista fuese Anabel Alonso, quien no dudó en confesar que había “pasado mucho miedo” y que por fin había obtenido la ansiada chaquetilla, asegurando ilusionada, pues se trataba ya de su tercera oportunidad, que “hasta que llegue el momento no me voy a separar de ella”. Una “victoria” que, además, incluía dedicatoria: “a mi mujer y mi hijo”. Pero, para que la actriz pudiese alzarse con el trofeo final, necesitaba un oponente, que saldría de la segunda prueba, realizada en un sitio mágico.

Las cocinas de Masterchef se trasladaron hasta Disneyland Paris para la prueba de exteriores. En este emplazamiento único saldría la segunda chaquetilla de la noche y que se enfrentaría a Anabel Alonso. Mario Vaquerizo, La Terremoto de Alcorcón y Carmina Barrios tuvieron que elaborar dos platos homenaje a la gastronomía francesa, con un resultado, más o menos, aceptable. Este menú fue degustado por cuatro ex aspirantes del programa culinario de TVE acompañados por familiares. Pero la decisión estaba en mano de los jueces, que no lo tuvieron fácil, aunque hubo tiempo para bromas.

Después de las risas, finalmente, coronaron como segunda finalista a la Terremoto: “Soy duelista”, apuntaba orgullosa, mientras que Mario Vaquerizo volvía a quedarse en la tercera posición. Con las dos duelistas ya decididas, Masterchef comenzó la prueba final, donde ambas tuvieron el apoyo de los suyos y de concursantes de ediciones pasadas. Anabel Alonso apostó por un menú que ideó junto al equipo de Toño Pérez, bajo el nombre de Biografía y, por su parte, La Terremoto se decidía por un menú elaborado por Oriol Castro y Mateu Casañas, titulado Carretera y Manta.

Aunque fue un duelo muy reñido y con grandes valoraciones para ambas, quien finalmente obtenía el título de esta primera edición de Masterchef Especial Navidad era Anabel Alonso. “¡A la tercera va la vencida!”, comentó orgullosa la actriz, a la vez que su contrincante no pudo ocultar la felicidad que sentía por su compañera: “Llevo varias semanas diciendo Anabel ganadora y no era algo fortuito”, aseguró La Terremoto.