Hermann Tertsch ataca a Jiménez Losantos con Abascal y Vox de por medio

Nuevo episodio de la cruenta guerra que mantiene el comunicador aragonés con todo lo que tenga que ver con el partido que él mismo ayudó a crear y al que ahora atiza sin piedad.

No hay día, prácticamente, en el que no se encienda la mecha de la pelea soterrada que mantiene Federico Jiménez Losantos con todo lo que suene a Vox, el partido que, según el propio comunicador aragonés, él ayudó a crear, pero al que desde hace meses no puede ni ver. Concretamente, desde que Santiago Abascal diera orden a todos los cargos de que, bajo ningún concepto, acudieran a las entrevistas de EsRadio en la previa de las elecciones generales del pasado 23 de julio. Desde ese momento, todos son rencillas y broncas entre Jiménez Losantos y sus antiguos compañeros de ideología política.

El último lío en el que se han metido unos y otros tiene que ver con el pasado. En concreto con un momento pasado, allá por enero de 2020, cuando desde Vox se ha contado que el propio Federico Jiménez Losantos llamó personalmente a Santiago Abascal para que su partido se abstuviera y se diera así la investidura de Pedro Sánchez. Una abstención "patriótica", se dijo en aquel tiempo.

Lógicamente, el comunicador de EsRadio desmiente absolutamente aquel extremo. "¿Que se abstuviera? ¿Yo? Jamás. Este está mal. Es mentira, eh, la próxima vez que lo veas se lo dices: ‘Dice Federico que eres un mentiroso". Si él se quiere inventar eso ahora, que se lo invente’".

Sin embargo, desde La Gaceta de la Iberosfera, uno de los medios de comunicación que controla Julio Ariza, estrechamente vinculado a Vox y actual gran enemigo de Losantos, han querido demostrar aquella petición de Losantos a Abascal. Y lo han hecho citando el libro La vuelta al comunismo, del propio Jiménez Losantos.

En esta obra se puede leer que, tras la "negativa" de Pablo Casado a ofrecer un pacto a Pedro Sánchez, sólo había "un líder con diputados suficientes para plantearle una alternativa a cambio de no gobernar con comunistas y separatistas: Abascal". "Los 120 escaños del PSOE y los 52 de VOX sumarian mayoría absoluta en cuanto les apoyara cualquier grupo regionalista. Y eso fue lo primero que les plante en mi despacho de esRadio a Santiago Abascal y a Kiko Méndez Monasterio" escribe el locutor.

El odio corroe también la memoria.



Como informa la Gaceta de la Iberosfera:

Losantos reconoció en su libro ‘La vuelta del comunismo’ que pidió personalmente a Abascal que votara a favor de la investidura de Sánchez https://t.co/8YOZ6kmjbl a través de @gaceta_es — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) March 19, 2024

Ante el desmentido de algo que, en realidad, parece que sí llegó a existir, le ha faltado tiempo a Hermann Tertsch , antiguo periodista de El País y ahora eurodiputado de Vox, para ajustar cuentas y dejar en evidencia a Jiménez Losantos. "El odio corroe también la memoria", ha escrito en X.