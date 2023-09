TVE deja en evidencia a Carlos Alcaraz y el motivo es de auténtico sonrojo

En el programa "Mañaneros", la nueva apuesta del ente público con Jaime Cantizano al frente, no se ha tratado demasiado bien al tenista murciano tras regresar de Estados Unidos.

Después de caer en las semifinales del reciente Open de Estados Unidos, Carlos Alcaraz perdió su condición de número 1 del mundo en beneficio del campeón en Nueva York, Novak Djokovic, y se vio obligado a renunciar a la disputa de las eliminatorias previas de la Copa Davis que se celebran durante esta semana en Valencia.

El extraordinario tenista murciano necesita descanso, tanto físico como mental, y ha decidido pasar unos días de asueto en su tierra natal. De las primeras cosas que quiso hacer cuando regresó a España fue asistir a una corrida de toros que se celebró en la plaza de Murcia. En compañía de otros personajes populares como el exmatador Pepín Liria o quien fuera seleccionador español, José Antonio Camacho, Alcaraz pasó una tarde de lo más agradable siguiendo las evoluciones de José María Manzanares, Sebastián Castella y Alejandro Talavante en el ruedo.

🏆🎾 ¡¡UN CAMPEÓN EN LOS TOROS!!🏆🎾



El tenista @carlosalcaraz, actual número dos del mundo y el mejor deportista español del momento, se encuentra hoy presenciando la corrida de toros en Murcia junto al torero Pepín Liria y al entrenador José Antonio Camacho.#TodosALosToros… pic.twitter.com/Rgj2AjX9TI — Fundación Toro Lidia (@ftorodelidia) September 11, 2023

Sin embargo, la presencia de Carlos Alcaraz en la plaza de toros de Murcia no ha pasado desapercibida en las redes sociales. Es cierto que ha habido muchos mensajes de apoyo al tenista murciano, aunque quizá no han sido la mayoría.

Alcaraz pertenece a una generación de chavales que llevan desde niños escuchando que ir a los toros está mal y es propio de salvajes.



Como ser rebelde es parte de la juventud de cualquiera, él se rebela ante los inquisidores y se planta en el callejón en Murcia.



PUTO AMO pic.twitter.com/kd1ExMP65W — Javier F. Mardomingo (@jfmardomingo) September 11, 2023

Me gustan 0 los toros y sería incapaz de ir a una plaza, pero hay que ser muy bobo para desearle algo malo a Carlos Alcaraz porque vaya a un evento así. Luego muchos de esos se ponen de ejemplo del respeto y la tolerancia https://t.co/fh8XtvjERs — Sergio (@SergioConesa_) September 11, 2023

Pero también hubo lugar a las críticas que, curiosamente, son en las que se ha centrado Mañaneros, el nuevo programa matinal de Televisión Española. En su reportaje sobre el asunto, el espacio conducido por Jaime Cantizano ha reproducido mensajes como "Se hace difícil lo de tener ídolos y referentes últimamente", "Qué decepción tan grande. No puede gustarte ir a ver cómo torturan a un animal", La gente sorprendida cuando estaba claro que era un niño pijo más" o "Y, por eso, será siempre Pau Gasol el mejor deportista español de la historia. Legado, talento y valores... Una sin otra no me vale de nada".