El bonito gesto de Djokovic con Alcaraz en su celebración que pasó desapercibido

El serbio no se olvidó del que actualmente considera su gran rival en la pista y le mando un mensaje que demuestra que el murciano, a pesar de su juventud, ya se sienta con los mayores.

Este fin de semana Novak Djokovic afianzaba su condición de tenista más laureado de todos los tiempos con su victoria en el US Open. A uno le puede gustar más Rafael Nadal, a otros Roger Federer o a los más mayores los McEnroe o Björn Borg, pero es un hecho factible que el serbio es el que más títulos de Grand Slam tiene. La Arthur Ashe coronó por tercera vez al de Belgrado, que, contra todo pronóstico no tuvo delante a su máximo rival: Carlos Alcaraz.

El murciano no tuvo su día en semifinales ante Medvedev. No hay que olvidar que estamos hablando de otro coloso del mundo del tenis pero, como se suele decir, Alcaraz nos está acostumbrando a lo bueno y dado el nivel que ha mostrado la exigencia ya es máxima para él. Edad de principiante pero exigencias de campeón. No pudo con Djokovic en Roland Garros por una lesión pero en Wimbledon se cobró la venganza.

No hay duda de que para Novak el joven tenista de El Palmar es su gran rival ahora mismo. Por ello tuvo unas palabras tras levantar su tercer US Open que pudieron pasar desapercibidas pero que viniendo de quien vienen significan mucho. Palabras para el que esperemos sea uno de los tenistas más importantes del futuro… y del presente.

Djokovic no piensa en retirarse y se acuerda de Alcaraz:



🗣️ "𝘼𝙡𝙘𝙖𝙧𝙖𝙯 𝙚𝙨 𝙪𝙣 𝙨𝙤𝙥𝙡𝙤 𝙙𝙚 𝙖𝙞𝙧𝙚 𝙛𝙧𝙚𝙨𝙘𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙚𝙡 𝙩𝙚𝙣𝙞𝙨".#LaPistaDelTenis #USOpen pic.twitter.com/qf0tMIJq1C — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) September 11, 2023

"Jugué tres partidos épicos con Alcaraz este año, y creo que es por eso que hay una discusión o debate sobre la próxima rivalidad”, afirmaba un exultante y cansado Djokovic tras la final. Y es que, el de Belgrado lo tiene claro con el español y cuando le preguntaron por una posible retirada se acordó de él: "Es genial para nuestro deporte que tenga muy buenas rivalidades con Alcaraz, sin duda. Es un soplo de aire fresco para el tenis, un gran jugador, un jugador increíble, un gran tipo también".

Es palpable que su relación es magnífica. Para Alcaraz es un honor jugar con una leyenda, con la que ha crecido viéndole levantar los 23 Grand Slams que ostenta. Para ‘Nole’ sin duda es una alegría ver que uno de sus grandes rivales como ha sido Rafa Nadal tenga un heredero a la altura. Y tan a la altura, ya que Alcaraz ha sido el único tenista del circuito capaz de ganarle en los grandes escenarios este año.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz charlan tras la entrega de trofeos en Wimbledon, donde el español salió campeón.

Seguro que le tiene cierta rabia porque la épica actuación de ‘Carlitos’ sobre la hierba de Wimbledon ha evitado el pleno del serbio. Si las lesiones respetan al actual número 1, a pesar de la edad, seguro que le cuerda para rato. En su camino, también parece seguro, que aparecerá de nuevo un Alcaraz que ya puede presumir de, a pesar de su edad, sentarse con las mayores figuras del deporte que practica.