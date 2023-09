Carlos Alcaraz cae en el US Open y renuncia a la fase de grupos de la Copa Davis

El murciano, que defendía el título en el último Grand Slam del año, no pudo con Daniil Medvedev y cayó eliminado. Ahora necesita descanso y no estará en la primera fase del mítico torneo.

Carlitos Alcaraz lo intentó en el US Open, pero no lo consiguió. El año pasado, en la Arthur Ashe, consiguió el primer Grand Slam de su carrera y ahora le tocaba defender el título. El murciano lo dio todo en cada ronda, pero en las semifinales se topó con un enorme Daniil Medvedev que prácticamente no le dio opción. El ruso se llevó el triunfo y privó a los aficionados de disfrutar otra apasionante final entre el de El Palmar y Novak Djokovic.

El murciano perdió en cuatro sets (7-6, 6-1, 3-6 y 6-3) justo después de la otra semifinal en la que Novak Djokovic sacaba su billete para la gran final en Flushing Meadows. Nole esperaba y posiblemente quería evitar a Carlitos Alcaraz, aunque también tendrá que sudar sangre para llevarse el título ante el ruso. El público, por su parte, deseaba esa gran final entre el serbio y el español ya que en menos de dos meses las han disputado en Wimbledon y en el Masters 1.000 de Cincinnati.

La autocrítica de Carlos Alcaraz tras caer ante Daniil Medvédev.



💪 Volverás, @carlosalcaraz pic.twitter.com/h00SaG9oQa — Sphera Sports (@SpheraSports) September 9, 2023

La derrota ante Daniil Medvedev ha dejado muy tocado a un Carlos Alcaraz que no dudó a la hora de hacer autocrítica tras el encuentro. "No puedo desaprovechar las oportunidades y tener desconexiones si quiero ganar más Grand Slams. No he sido lo suficiente maduro para manejar este tipo de partidos", comentó el de El Palmar. "Quiero mejorar y ser mejor. Se aprende más de las derrotas que de las victorias y tengo que analizar lo que hice mal para lo que venga", añadió.

Lo cierto es que Carlos Alcaraz firmó un gran US Open en Nueva York. El murciano fue protagonista, una vez más, de puntos imposibles y golpes que levantaron a los aficionados de sus asientos. Lamentablemente ha quedado fuera de este Grand Slam en el que defendía el trono, pero, además, tampoco estará en la fase de grupos de la Copa Davis.

Sin Copa Davis

Por otro lado, Carlitos Alcaraz aseguró que la gira americana había sido bastante intensa y que iba a necesitar un descanso para no forzar su cuerpo. Eso significa que ha decidido no estar en la fase de grupos de la Copa Davis que se disputa en Valencia del 12 al 17 de septiembre y será el catalán Albert Ramos el encargado de sustituirle en el equipo de España.

🚨¡ALCARAZ NO estará en la DAVIS!🚨



❌Renuncia a la fase de grupos que se jugará en Valencia por el cansancio acumulado en la gira norteamericana.



🔁Le sustituirá Albert Ramos. pic.twitter.com/Emmh3uSwYs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 9, 2023

El barcelonés, de 35 años, se incorporará a la concentración del equipo, que este sábado realizará su primera jornada de trabajo bajo las órdenes del nuevo capitán, David Ferrer. Albert Ramos ya estuvo convocado en la 'Final 8' del pasado año en Málaga. Este 2023 ha sido finalista en Gstaad y semifinalista en Córdoba, además de alcanzar los cuartos de final en Río de Janeiro y en el ATP Challenger de Parma. En Copa Davis ha disputado cinco eliminatorias con un bagaje de seis victorias y dos derrotas.