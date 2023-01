Jordi Évole invita a Plácido Domingo a ver "Salvados" y el tenor le "responde"

Salvados regresaba este domingo a la parrillas tras las vacaciones de Navidad. El programa de La Sexta con Gonzo al frente volvía por todo lo alto, dando voz a las mujeres que denunciaron por acoso a Plácido Domingo. Los testimonios recogidos por el formato de Producciones del barrio que critican que sean más cuestionadas que el tenor fueron vistos por una media de 712.000 espectadores, otorgando a la cadena secundaria de Atresmedia un 4,7% de cuota de pantalla.

Jordi Évole, quien fuese presentador de este espacio antes de pasar el testigo a Gonzo, recurrió a Twitter para hacer un llamamiento "especial" a Plácido Domingo para que este viese en La Sexta cómo estas mujeres lamentan que se les haya tachado de "mentirosas, atrevidas y de buscar dinero o fama" después de que sus nombres figurasen en una investigación publicada en 2019 por la agencia Associated Press en la que se denunciaba situaciones de acoso sexual en EEUU a lo largo de varias décadas. Sin embargo, esa invitación cayó en saco roto.

Que alguien le diga a Plácido Domingo que quite el futbol, que parece que su Madrid no tiene el día, y que ponga @laSextaTV. Que ha empezado @salvadostv, que hoy salen unas ex compañeras suyas cantando… pero no ópera. Cantando sus abusos. Igual le interesa escucharlas.