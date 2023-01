Movistar Plus se suma a la fiebre de TikTok para el regreso de Dani Martínez

"Martínez y Hermanos" regresa a la plataforma con una nueva entrega que se podrá ver también en la popular red social, en formato vertical, y en una versión exclusiva del programa.

Renovarse o morir. Esta es la frase que muchos llevan a cabo cuando quieren realizar un cambio importante en sus vidas. Se podría aplicar a Movistar Plus, pero realmente no sería un cambio al uso, sino un crecimiento. La plataforma ha decidido dar un paso más en la búsqueda de la innovación y en la captación de audiencias recurriendo a las redes sociales. Y no a cualquiera, sino a TikTok. Y no con cualquier contenido, sino con un programa que, por su formato, casa con la aplicación y con su público: Martínez y Hermanos.

El talk show de Dani Martínez regresa este jueves, 12 de enero, a Movistar Plus tras las vacaciones de Navidad con nuevas entregas y con una llamativa e importante novedad: se podrá seguir en TikTok en directo a las 22:30 horas en el perfil de @martinezyhermanos. Lo que queda por confirmar es si esta será la tónica habitual o simplemente se hará únicamente para estrenar temporada. Para esta cita, que además es la primera del año, el de León ha querido estar bien acompañado, por lo que contara con la visita del cantante Pablo López, la presentadora Lorena Castell y la actriz Mónica Cruz.

La novedad de TikTok para la vuelta de Dani Martínez

Movistar Plus, según apunta VerTele se ha pronunciado sobre esta novedad, señalando que será "una versión exclusiva del programa" que se adaptará a los códigos y estilo de TikTok emitiéndose en formato vertical. Pero ¿qué diferencia habrá, además del formato, con la emisión habitual de la plataforma? Pues los más de 200.000 seguidores que tiene Martínez y Hermanos en la aplicación contarán con contenido exclusivo.

"Primer programa de Martínez y Hermanos de 2023 y este es especial. ¿Por qué? Porque lo puedes ver en TikTok en la cuenta del programa. Así que apúntate al evento", invita Dani Martínez a todos los seguidores. Esta emisión será también especial, no solo por esa novedad, sino porque su presentador quiere agradecer el reconocimiento de hijo predilecto de León que acaba de recibir. Y, obviamente, contará con las habituales secciones del talk show de Movistar Plus.