Broncano pone a Berto Romero entre la espada y la pared con una alocada petición

El humorista visitaba 'La resistencia' este marte para presentar su nueva serie, 'El otro lado', y el de Movistar Plus no dudó en ponerle en un aprieto: "Me parece algo humillante".

Berto Romero visitaba este martes La Resistencia. El humorista acudía al programa de David Broncano para presentar su nueva serie en Movistar Plus El otro lado, que cuenta un fenómeno poltergeist en un piso colmena del extrarradio de Barcelona. Pero el presentador tenía otro plan para el cómico, que no dudó en poner en marcha. Y es que, el de Jaén no quiso pasar la oportunidad de ponerle en aprietos y, principalmente, para hacerle una surrealista petición.

De hecho, la propuesta se iba tan de madre que el propio Berto no dudó en dejar claro lo "humillante" que era, mostrando su total negativa a realizarla: "Si quieres me tiro por la escalera", propuso inicialmente el humorista a Broncano como show final para cerrar bien La Resistencia. Sin embargo, el presentador tenía una propuesta mejor, más surrealista y desconcertante que la de su invitado: "¿Quieres beber agua de un charco?", quiso saber el de Movistar Plus.

La petición surrealista de Broncano

Pero Berto Romero no veía con buenos ojos esta proposición, por lo que dejó muy clara su negativa. Aunque Broncano no desistió en su empeño y volvió a insitir: "¿Qué te cuesta?". Mientras tanto, dando por hecho que el humorista finalmente haría sus deseos realidad, pidió al equipo de La Resistencia que "recreara un charco". Pero Berto explicó su negativa: "Vengo predispuesto a tirarme por las escaleras. ¿Por qué me tienes que sacar la carta del charco?". Y el de Jaén seguí insistiendo: "bebe agua del suelo como un ñu, no te cuesta nada".

Las entrevista a @Berto_Romero son maltrato, humillaciones y vejaciones.



Es el mejor, y con mucha diferencia de los demás. pic.twitter.com/DPCwDrkiHx — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 26, 2023

"¡Vete a tomar por c***! Me parece algo humillante", saltó Broncano, asegurando que "tirarme por la escalera lo veo cercano a comedia física, beber de un charco es más mendicidad. No". Pero Broncano hizo oídos sordos y continuó con lo planeado: "Preparadlo y al final del programa veré como le encamino hacia ese momento". Llegado el momento, producción entró con un cubo de agua, el mismo donde Valeria Ros había hecho la prueba de apnea. "Voy a tirar el agua al suelo para que bebas", le dijo Broncano a Berto. Y el humorista se excusó con un ataque directo al programa: "Mi problema es que no quiero beber del suelo porque está muy sucio". A continuación, el presentador cogió agua con las manos, momento que aprovechó Berto para lanzársela a la cara al presentador y salir corriendo del Teatro Príncipe Gran Vía.