El mensaje lapidario de Javier Calvo ante los invitados sorpresa de los Goya

El director de cine y segunda mitad de Los Javis ha dejado una sonora reflexión al ser preguntado sobre la inesperada presencia del partido de ultraderecha en la gala de los Premios Goya.

Los nominados e invitados a la 38º ceremonia de la gala de los Premios Goya, que se celebraba la pasada noche en la Feria de Valladolid, han empezado a desfilar hacia las 18.00 horas por la alfombra roja, en un recorrido en el que se han enfrentado, además de a los focos de decenas de periodistas, a las incesantes preguntas sobre los aspectos más candentes del panorama actual español.

La presencia por primera vez de Vox en la fiesta del cine español y las protestas de los agricultores, que también campaban en los alrededores del recinto, han despertado la curiosidad de los medios en una noche en la que el photocall se convierte cada año en portavoz del pensamiento crítico.

Un invitado inesperado

La noche prometía, pues, tras años de tensiones, todo hacía indicar que la edición de este año sería el escenario de la reconciliación de Vox con el cine español, con el que algunos de los máximos representantes del partido liderado por Abascal han sido muy críticos en los últimos años, cuestionando las subvenciones que recibe del Estado y tachando a los actores de "titiriteros".

Empieza la gala de los Goya con “los javis” en pijama y Ana Belen con un traje de ensueño. A disfrutar!!!!! pic.twitter.com/PSjtSrN3z4 — rosa villacastin (@RosaVillacastin) February 10, 2024

Este enfrentamiento se traducía en la constante ausencia de sus representantes en la noche más importante del cine español, pero hoy Valladolid ha abierto sus puertas para recibir a los confirmados de la formación a nivel local y nacional.

Una presencia que ha sorprendido a muchos actores que han desfilado por la alfombra roja de los Premios Goya de 2024, y que ha descolocado también a los directores y presentadores de la gala, Javier Calvo y Javier Ambrossi, que en otras ocasiones ya se han mostrado contrarios al discurso de Vox.

Ante la confirmación de los periodistas que cubrían el evento, un incrédulo Ambrossi preguntaba : "¿Pero van a venir de verdad?", mientras que Calvo insistía en suscribir las palabras que antaño expresaba el político Pedro Zerolo, para compartir su punto de vista sobre esta cuestión: "En mi mundo usted sí cabe, pero yo en el suyo no".

Javier Calvo citando al tinerfeño Pedro Zerolo en los #Goya2024 @FPedroZerolo Qué maravilla. https://t.co/Vvnj0ipbUk — Benjamín Santana (@benjaminsantan2) February 10, 2024

Javier Ambrossi subrayaba: “Ahí es donde nos posicionamos, pero no tengo ni idea. Primero que vengan y luego ya, lo comentamos después. Primero hay que hacerse la herida y luego ponerse la tirita, no?”, a lo que su compañera de escena, Ana Belén salía al paso: “Mejor si no hay herida”. Ambos subrayaban su intención de participar en una gala natural, espontánea y de verdad que iban a intentar aligerar para no llegar a las 3 horas previstas.