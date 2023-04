Lo que Évole no preguntó a Yolanda Díaz: ni el sí es sí ni el paro juvenil

La líder de Sumar pasó por el programa de La Sexta de puntillas con, entre otras lindezas, llamar "machista" a Pedro Sánchez y proponer a Iñaki Gabilondo como jefe de un Estado republicano.

Si hacemos caso a algunos de los más representativos tuiteros de la izquierda mediática, la participación de Yolanda Díaz en el programa de Jordi Évole en La Sexta fue algo más que decepcionante. No gustó ni a los suyos. Una de las principales críticas fue que no fue capaz de salir de su enconamiento con Pablo Iglesias en ningún momento de la entrevista.

De parte del periodista, Évole cometió el "olvido" de no preguntar a la vicepresidenta del Gobierno por el mayor escándalo de la política nacional del último año, la puesta en marcha de la ley del solo sí es sí, que ha acabado con cerca de un millar de delincuentes sexuales en las calles. Tampoco le interrogó a Yolanda Díaz por las cifras del paro juvenil en nuestro país, que continúa en cifras récord a nivel europeo y del que es la máxima responsable como titular del ministerio de Trabajo.

La líder de Sumar ha reconocido que no pensaba que el exvicepresidente Pablo Iglesias tuviera aún una ascendencia tan "agudizada" en la Podemos y ha revelado que se sintió aludida cuando escribió en un tuit que era miserable ponerse de perfil cuando se atacaba a compañeros y que le llegó a decir que estaba "gruñón" y que parecía "siempre enfadado".

Además, Díaz afirmó que no tiene ninguna pelea ni con Iglesias "ni con nadie", ha subrayado que Podemos tiene que decidir si quiere formar parte con Sumar, pero ha dejado claro que ve a mucha gente de la formación que quiere caminar con su plataforma.

No es lo mismo hacer primarias abiertas que pactar primarias en un despacho. #LoDeYolanda pic.twitter.com/vnTM2qZ600 — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 16, 2023

En su particular obsesión con Pablo Iglesias, Yolanda Díaz llegó a asegurar literalmente que "cuando Pablo Iglesias me designó a dedo, le faltó el respeto a Podemos y a mí". "Fue una falta de respeto, se lo dije a él. Me enfadé muchísimo. No solo le llamé cabrón [como él contó en su libro], hice algo mucho peor", aseguró Díaz en la entrevista. Y no precisó más.

“Si pides la unidad a torta limpia, deprimes a tu electorado”.#LoDeYolanda pic.twitter.com/ONoEEW3or5 — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 16, 2023

La líder de Sumar aseguró no entender cómo Pablo Iglesias no había asistido al acto fundacional de su nueva formación en Magariños. "Ha habido gente de Podemos que quiso ir al acto de Sumar y no fue", comentó Díaz.

"Sánchez es machista"

En otro punto, al ser preguntada expresamente por actitudes machistas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Díaz ha asegurado que hay "machismo por todos los sitios" y que la forma de hacer política del jefe del Ejecutivo es "masculina". "No me gusta nada. Me siento muy ajena a esa manera de hacer política", ha aseverado.

En este sentido, ha afirmado con rotundidad que Sánchez es "machista, igual que lo son casi todos", si bien ha deslizado que es "un gran político" que ha sido minusvalorado incluso en su propio partido. "En el espacio del que provengo se ha minusvalorado a Pedro Sánchez. Su propio partido lo ha minusvalorado", ha dicho.

Iñaki Gabilondo, ¿presidente de la República?

Una de las intervenciones más estrafalarias de Yolanda Díaz durante la entrevista llegó cuando Jordi Ëvole interrogó a Yolanda Díaz sobre la monarquía. La líder de Sumar dejó claro que no es monárquica y expuso el tipo de país en el que a ella le gustaría vivir. "A mí me gustaría un país en el cual pudiésemos elegir democráticamente al Jefe del Estado, por ejemplo, pienso en Iñaki Gabilondo”, reconoció.