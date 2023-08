Hoteles de película en los que vivir como tus personajes favoritos

Si eres de los que haría cualquier cosa por meterse en la piel de los personajes de tus películas favoritas como Harry Potter o El señor de los anillos, estos alojamientos te van a encantar.

Los hay que son tan fans de una serie o una película que serían capaces de pagar lo que hiciese falta por dormir en la misma cama que lo hizo Harry Potter en Hogwarts o pisar el suelo por el que un día estuvo Luke Skywalker. Por eso existen parques temáticos como los de Disney, en los que los visitantes pueden sumergirse en el mágico mundo de sus películas como si de un personaje más se tratase, pero también hoteles que, o bien en su conjunto o por habitaciones, han sido tematizados para que sus huéspedes puedan disfrutar de una experiencia de película, o de serie en su caso.

Aunque pueden visitarse en cualquier momento del año, el verano es un momento idóneo para alojarnos en ellos. Así es que si todavía no te has ido de vacaciones y, sobre todo, no tienes plan para esos días de desconexión, aquí te traemos algunos hoteles, situados a lo largo y ancho del mundo, en los que puedes ser parte de tu película o serie favorita por unos días.

Eden Motel (Batman)

Si eres fan de Batman y del mundo de Gotham, este hotel situado en la ciudad taiwanesa de Kaohsiung te hará disfrutar como un niño. Y es que entre sus habitaciones cuenta con una suite inspirada en el universo del Caballero Oscuro, a la que no le falta ningún tipo de detalle, ya que hasta cuenta con un sofá que hace las veces de batmovil. Y lo mejor de este alojamiento es que permite ser reservado por horas, desde un mínimo de tres.

Hotel Sidi Driss (Star Wars)

En Matmata, Túnez, se encuentra el paraíso para los fans de Star Wars. Y es que allí se sitúa el hotel Sidi Driss, una construcción troglodita típica de la zona que fue uno de los escenarios en los que se grabó Star Wars para recrear la casa de Luke Skywalker. De ahí que sea un lugar de peregrinaje para las legiones de fans del universo creado por George Lucas. Hay que decir que el alojamiento no tiene grandes lujos ya que se trata de un hotel de una estrella, y de ahí que las habitaciones sean pequeñas con muy pocas comodidades, y con la mayoría de estancias compartidas.

Hobbit House (El señor de los anillos)

El universo creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien está en Montana. Porque en este estado de Estados Unidos hay un lugar que se parece mucho a la Comarca en la que vive Frodo Bolsón. La verdad es que a este resort ecológico no le falta detalle, porque todo está pensando para que el visitante sienta que está dentro de la Tercera Edad del Sol de la Tierra Media. Escondido entre imponentes bosques, todo aquel que quiera sentirse como un hobbit tiene una visita pendiente a este lugar de película.

The Georgian House (Harry Potter)

Si hablamos de Harry Potter, el universo creado por J. K. Rowling está lleno de referencias a Reino Unido. Y no solo en lo que se refiere a costumbres, porque las ocho películas de Harry Potter están rodadas en lugares tan icónicos como la estación de King Cross de Londres, donde se encuentra el andén 9 y 3/4. Por eso en Londres no podía faltar un hotel en el que Harry Potter estuviera representado. Ese es The Georgian House y se encuentra junto a la estación de Victoria. Se trata de una típica casa inglesa que está pensada para sumergir a sus huéspedes en el mundo mágico, ya que sus estancias están inspiradas, e incluso recrean, diferentes ambientes de las películas como las habitaciones en la que duermen los alumnos de Hogwarts.

Wonderland House (Alicia en el país de las maravillas)

En Brighton hay una pequeña casa que nos permite adentrarnos en el mágico mundo de Alicia en el país de las maravillas. Se trata de Wonderland House, una típica casa inglesa que tiene capacidad para 24 huéspedes. Toda la decoración del hotel está inspirada en la historia creada por Lewis Carroll, e incluso hay un pequeño comedor en el que en una mesa al más puro estilo Alicia en el país de las maravillas puede celebrarse y cantarse el famoso "Feliz no cumpleaños".