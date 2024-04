Edurne rememora su paso por "Got Talent" semanas después de fichar por Antena 3

La cantante, y ahora coach de "La Voz Kids", recordó en una entrevista a la Cadena SER los ocho años que pasó en "Got Talent".

Hace más de un mes, Edurne anunciaba su salida por sorpresa de "Got Talent". Una salida que además tomaba más importancia al conocerse que fichaba por "La Voz Kids", el programa rival de su antiguo proyecto con Telecinco. Una salida con la que además Edurne podía centrarse en su nueva música e incluso otros proyectos siempre y cuando "pueda compaginarlo".

Ahora, la cantante ha concedido una entrevista a la Cadena SER en la que no solo ha hablado de su nueva etapa en "La Voz Kids", sino que también ha querido rememorar los ocho años que pasó como juez de "Got Talent": "Han sido ocho años maravillosos, de mucho trabajo, de ver mucho talento y de estar muy agradecida en un programa así. Al final, muchas veces no era ni trabajar, o sea, era estar ahí disfrutando".

Aunque su salida de "Got Talent" era, en un principio, para dar prioridad su vuelta a la música, la artista nunca se ha cerrado a la posibilidad de seguir trabajando en televisión: "Para mí la tele ha sido un descubrimiento total. En mi cabeza siempre estaba la música, mi disco y mis conciertos, pero la vida me ha ido dando otras experiencias como la tele, que siempre que lo pueda compaginar...".

Los recuerdos que Edurne se lleva de "Got Talent"

Como ella misma ha reconocido, "es un medio en el que me siento cómoda y me gusta mucho", por lo que no es de extrañar que su vuelta a la televisión vaya relacionada con un programa de talento como lo era "Got Talent". Porque el programa de Telecinco guarda un lugar muy especial en el corazón de Edurne: "He conocido gente, no solamente los compañero de mesa que los adoro, a Risto y a Santi sobre todo, pero en todo el equipo que hay detrás de la productora es maravilloso y los llevaré siempre en mi corazoncito".

A pesar de que ella todavía no lo ha querido confirmar, su vuelta a la televisión sí será con otro programa de talento como dejaba caer en la entrevista. Porque la cantante pasará a formar parte del plantel de "La Voz Kids" como coach, un proyecto que comenzará a grabarse este mismo verano.