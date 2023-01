Ana Obregón pone en su sitio al "repulsivo" Risto y este le contesta en Cuatro

La presentadora de las campanadas en Televisión Española ha explotado en su cuenta de Instagram para ajustar cuentas con el conductor de "Todo es Mentira" y sus comentarios "machistas".

Estaba tardando, pero finalmente, y como no podía ser de otra manera, Ana Obregón se ha manifestado. Y lo ha hecho de manera absolutamente categórica y sin paños calientes mediante un post en Instagram destinado a Risto Mejide.

Pongámonos en antecedentes. El presentador de Todo es mentira fue el conductor, junto a Mariló Montero, del programa especial de Fin de Año en Telecinco. La cadena de Mediaset se desplazó a la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz para, desde allí, emitir las tradicionales campanadas de Nochevieja. En un momento del espacio a Mejide no se le ocurrió otra cosa que hacer el siguiente comentario de más que dudoso gusto. "¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un familiar? Eso siempre da audiencia".

Risto Mejide y Mariló Montero, dando asco y vergüenza. 😳



"¿Hay algo que anunciar? Un EMBARAZO, LA MUERTE DE UN SER QUERIDO. Eso siempre da audiencia." 🤦



Cristina Pedroche está embarazada y Ana Obregón perdió a su hijo...



Han tenido los peores datos de audiencia. ⬇️ pic.twitter.com/fEjBX4OSYx — JOSÉ CÁMARA ✍️ 💜🔻✊ (@EscritorJCamara) January 2, 2023

Se daba la casualidad de que una de sus competidoras de la noche, Cristina Pedroche en Antena 3, espera su primer bebé, y que otra, Ana Obregón, que presentaba las campanadas en La Uno junto a Los Morancos, no hace demasiado tiempo que enterró a su hijo Álex tras morir a consecuencia de un cáncer. Blanco y en botella, vamos, pero, sobre todo, muy sucio.

Este mediodía Ana Obregón ha reaccionado a la actitud de Risto al que ha acusado de lanzar comentarios "machistas y repulsivos" contra ella misma y contra Cristina Pedroche. "Duelen mucho", ha escrito Obregón, que ha añadido: "Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo. No lo es Risto. Y no te lo deseo ni a ti ni a nadie".

Y ya puestos, la presentadora de La Uno le ha puesto las cosas claras al publicista catalán presumiendo de trayectoria y dejando a la altura del betún la audiencia conseguida por Risto en Telecinco. "Ante tu falta de información te refresco la memoria, durante cuatro décadas tengo el honor (gracias a los equipos que me han acompañado ) de estar con mis trabajos entre los 10 programas más vistos de la historia de televisión en España. Y en el caso de Cristina también siempre ha tenido audiencia en sus trabajos y éxito. Siento que tus ataques repulsivos a dos mujeres no te hayan servido de nada porque tu retransmisión de las campanadas ha sido la menos vista de la historia de Telecinco".

Además, Ana Obregón, también ha dedicado unas palabras a Cristina Pedroche y a su pareja, que serán padres por primera vez en los próximos meses. "Solamente quiero mandar un beso con todo mi amor a Cristina Pedroche dándole la enhorabuena por ser mamá, que es lo más bonito de esta vida. Y por supuesto, al futuro papá. Y también la enhorabuena por la maravillosa audiencia en sus campanadas".

Risto: "No me duele en prendas pedir perdón"

Llegados a este punto, Risto Mejide acaba de manifestarse en su propio programa, Todo es mentira. "No me duele en prendas pedir perdón y disculpas, porque se puede pedir perdón por ofender a la persona inadecuada. ¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo? ¿Alguien se cree que yo como padre puedo aceptar eso? He defendido, defiendo y defenderé siempre el legítimo derecho de las víctimas a expresar su dolor cuando quieran".

Y ha añadido: "Ana, eres una persona que sabe muchísimo más de televisión y me sorprende que veas que esto no iba contigo. Mi comentario de que la muerte de un ser querido o que un embarazo da audiencia, insisto no iba contigo. Iba con los que nos ponen ahí. Con los mismos directivos que en 2020, 5 meses después de que falleciera tu hijo deciden que tú des esas Campanadas. Iba contra el mercado del morbo".

"Me duele que hayas hecho pública la expresión de que yo me he reído de que hayas tenido que enterrar a un hijo. Eso no es tele, es morbo y me sorprende que tenga que decirlo yo. Me pregunto qué hubiera pasado que si esa decisión, en vez de tomarla RTVE, la tomara Telecinco. Lo siento, estoy en contra del morbo. No tenemos la culpa, ni Cristina, ni tú, ni yo. Quizás a mí también me han puesto porque me he separado este año".

"No temo la polémica, pero no voy a permitir la injusticia"

Y Mejide concluía su discurso asegurando que "lo que más me duele es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado. Soy el mismo que ceno contigo una noche de Sant Jordi y que te ha alabado en los medios. Me has llamado repugnante y me has llamado machista. No le temo a la polémica, pero no voy a permitir la injusticia. Estoy dispuesto a pedirte perdón a la carta si te ha ofendido, pero no iba contigo. Lo único que demuestra tu post, es que no me conoces".

"