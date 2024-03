Telecinco promociona el regreso de "Factor X" con recadito para "La Voz"

La cadena de Mediaset ha lanzado la primera promo del concurso con sus cuatro jueces, Lali Expósito, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Vanesa Martín, y se ha acordado de su gran rival.

Telecinco va a recuperar muy pronto uno de esos míticos concursos que le trajo muchos éxitos hace ya 17 años y que ya emitió en el 2018 pero sin tanto éxito. Hablamos de "Factor X", una nueva apuesta musical en la que Mediaset está centrando toda su atención y que ha comenzado a promocionar esta misma semanas con los cuatro jueces famosos que participarán.

Este martes 26 de marzo, se pudo ver la nueva promo de "Factor X" durante la emisión de "Supervivientes: Tierra de Nadie". Una promo que han protagonizado los cuatro jueces del concurso, Lali Expósito, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Vanesa Martín, las cuatro estrellas de la música que se encargarán de buscar un talento diferente entre todos los participantes del concurso.

Una promo que además de contar las novedades que trae el formato en esta nueva etapa que afronta, también se ha acordado y ha querido lanzar un mensaje a su competidor más directo, "La Voz", el programa musical de Antena 3.

El recado de "Factor X" a "La Voz"

"Un nuevo 'Factor X', sin categorías, sin barreras, abierto a todo el mundo. Nuestra misión es encontrar algo más que una voz, estamos buscando a alguien auténtico, irrepetible, alguien a quien sea imposible decirle que no. Te estamos buscando a ti. Si la música es tu vida, sé lo que estás sintiendo, es la oportunidad que has estado buscando. No voy a darte consejos, voy a dejarte ser. ¿Estás preparado para cumplir tu sueño?", son las palabras que los cuatro cantantes y jurados del nuevo "Factor X" pronuncian durante todo el spot publicitario del concurso.

Si la música es tu pasión y tienes el factor ❌, éste es tu sitio 🎤



La nueva generación de #FactorX llega pisando fuerte: Willy Bárcenas, @lalioficial, @vanesamartin_ y @AbrahamMateo ❤️



Muy pronto en @telecincoes | https://t.co/UowMvbcB4R pic.twitter.com/8QO3Q2ms7M — Factor X (@FactorXspain) March 27, 2024

Aunque todavía no hay fecha de estreno oficial para este nuevo "Factor X", Telecinco anuncia que podremos verlo "muy pronto". El programa, además, contará con Ion Aramendi como presentador de esta tercera etapa, sustituyendo a Nuria Roca, que presento la primera etapa en Cuatro, y a Jesús Vázquez, el conductor de la segunda etapa en Telecinco.

Tampoco sabemos que emplazamiento que tendrá "Factor X" en la parrilla de Telecinco y faltará mucho para poder ver al programa enfrentado a "La Voz", ya que el concurso de Antena 3 abría su casting hace apenas un mes, por lo que las grabaciones todavía no han comenzado.