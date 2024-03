El 'sanchista' Alan Barroso muerde el polvo en Telecinco y se queda mudo

Al politólogo de izquierdas le salió mal su defensa a ultranza del Gobierno de Sánchez en 'La Mirada Crítica' y un periodista le frenó los pies a base de argumentos

Desde luego que los últimos meses no están siendo fáciles para los defensores a ultranza del sanchismo. Justificar las decisiones de Pedro Sánchez al frente del Gobierno y del PSOE, desde la amnistía a los independentistas, pasando por el caso Koldo que toca a varios miembros del Ejecutivo hasta su lucha particular contra la justicia, no es sencillo. Muchas veces esta falta de autocrítica provoca que, como en este caso, quedes ciertamente vendido ante alguien que pone argumentos contundentes encima de la mesa.

Le ha pasado a Alan Barroso, politólogo de izquierdas y ferviente y reconocido defensor del sanchismo con el periodista Carlos Cuesta. Ha sido durante la mesa de análisis político de La Mirada Crítica, en Telecinco, cuando los colaboradores de Ana Terradillos debatían acerca de la guerra entre Partido Popular y PSOE por las parejas de Sánchez e Isabel Díaz Ayuso: Begoña Gómez y Alberto González.

💥💥 Tremendo repaso de Carlos Cuesta a Alán Barroso. Maravilloso. pic.twitter.com/1cjgWVVqUW — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) March 26, 2024

Alan Barroso sacaba la carta del insulto de Ayuso a Sánchez -que durante el debate de investidura puso en la palestra al hermano de la presidenta madrileña sin venir a cuento- y se acabó transformando después en el lema “me gusta la fruta”. “La diferencia es que yo no insulto ni llamo hijo de puta a nadie”, afirmaba Alan Barroso. Un comentario que daba pie a Carlos Cuesta para comenzar su firme contraataque.

“Ah, ¿tú sabes lo que ocurrió antes del famoso 'me gusta la fruta'? Que le acusaron de calumnia, que le acusaron de un delito a su hermano cuando la Justicia había dicho que no”, comenzaba replicando el periodista, que ponía el foco en la crispación no solo entre partidos -algo normal en política- sino contra las instituciones. Una situación provocada por el Gobierno de Sánchez y el PSOE, que no dudan en señalar a los jueces.

“Lo que estamos escuchando en el hemiciclo no es exclusivamente un roce entre partidos. Hemos escuchado marcar a periodistas, hemos escuchado marcar a policías, a la Guardia Civil, hemos escuchado marcar a jueces uno detrás de otro, perdóname, con nombres y apellidos”, expresa el periodista no sin dificultades ante las continuas interrupciones de Alan Barroso desde el otro lado de la mesa.

“Esto no se había visto nunca porque el gran problema que tenemos en estos momentos no es que haya una crispación entre partidos, es que hay un partido que se llama Partido Socialista Obrero Español que ha decidido alejarse de la Constitución con tal de pactar con todos los que se quieren cargar la Constitución”, culmina su argumentación el periodista ante un Alan Barroso que seguía con excusas: “Habéis creado un muñeco de paja y contra un muñeco de paja vale todo”.