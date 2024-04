El actor Guillermo Campra pone en su sitio a 'Mañaneros' por su feo gesto

El actor, conocido por ser el niño de 'Aguila Roja', acudió al programa para contar que le está costando encontrar nuevos proyectos y el programa de TVE se "coló" con uno de los rótulos.

Durante estos últimos días el actor Guillermo Campra se ha convertido en viral debido al mensaje que ha mandado esta semana desde sus redes sociales. Conocido principalmente por su papel como Alonso de Montalvo, el hijo del protagonista de Águila Roja en la popular serie de TVE, el intérprete pedía a través de un vídeo que le podían llamar para más castings y pruebas a pesar de que ya no era un niño.

Y es que, tal y como confirma el propio actor catalán de ahora 27 años, desde hace tiempo que no le llaman para otros papeles. Lo ha hecho a través de este vídeo, que fue el que se viralizó rápidamente y por el que le acabaron llamando de Mañaneros.

El programa matinal de TVE encabezado por Jaime Cantizano tuvo a bien invitar a su programa de este miércoles al actor, para que contara su situación actual y si había notado, para bien o para mal, la viralidad de su contenido. Entrevista que transcurrió por los cauces normales pero que dejó un detalle que no gustó nada -y con razón- a Guillermo Campra. Y es que en uno de los momentos de la misma, en uno de los rótulos, se podía leer "De Águila Roja a números rojos". Un claro ejemplo de que a veces la creatividad puede jugar malas pasadas. Como es normal, el actor se sintió molesto y así lo hizo saber a través de otro vídeo de TikTok.

#reflexión #titulares ♬ original sound - Guillermo Campra @guillermocampra Aunque haya podido hablar un poco ( y bastante bien ) sobre el tema, el haber salido de plató recibiendo mensajes comentando mas sobre ese titular que del resto de la entrevista me ha cabreado bastante. Gracias al programa por invitarme, de verdad, pero quizá tener un poco de tacto la próxima vez no estaría de más. Un beso. 🫂 #Actor

"Después del TikTok del otro día, que lo ha reventado, ha habido un montón de medios que han hablado de mí, lo cual agradezco porque me estáis ayudando a buscar trabajo", explica el joven actor que también salió, de niño, en El internado, y más recientemente en Élite. Sin embargo, ha mostrado su malestar por algunos titulares que cree sacados de contexto porque no saben nada de su vida, acompañado por capturas de pantalla de los mismos.

En ese momento se detiene en el caso del programa de Cantizano: "Hoy he ido a un programa de TVE que se llama Mañaneros en la cual me han hecho una entrevista en la que me han dejado expresarme pero en la que ha habido una cosa que me ha tocado un poquito los c…", expresa Campra antes de meter el pantallazo del momento con ese desafortunado "De Águila Roja a números rojos".

¿De verdad tenéis que poner este titular tío? ¿No hay cosas que decir sobre el tema que tenéis que poner esa basura? Me río porque sé cómo funcionan estas cosas pero quiero mandar un mensaje: como no sabéis nada de mi vida ni de mi situación, es mejor que no pongáis cosas así

"En mi caso me he convertido en una persona mentalmente fuerte pero llego a vivir en una situación de numeros rojos e igual me hundís la p*** vida", se queja el intérprete, que acaba con un mensaje sobre la salud mental: “Hablamos mucho de la salud mental. Son los propios medios los que más hablan de ello y los que menos cuidado tienen”.