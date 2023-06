Jiménez Losantos declara la guerra a Vox y a Santiago Abascal por este motivo

El comunicador de EsRadio acusa al líder de la formación de haber prohibido a sus miembros pasar por los micrófonos de su emisora. "¿Ha perdido la cabeza?", se pregunta el aragonés.

Suenan tambores de guerra entre Federico Jiménez Losantos y Vox. En realidad, la música de terror que se podía escuchar en los últimos meses se ha amplificado y los dos contendientes se han quitado definitivamente las caretas después de las elecciones municipales y autonómicas y a las puertas de la gran cita electoral del próximo 23 de julio.

El último encuentro fue la entrevista realizada por el comunicador de EsRadio hace ya algunos meses a Rocío Monasterio, que salió del estudio como pudo después de los ataques que Losantos había lanzado contra García Gallardo, el vicepresidente de Castilla y León, y también contra el propio Santiago Abascal.

Esta mañana, Losantos se ha preguntado en antena si Abascal había perdido la cabeza. El motivo: que, según el aragonés, el líder de Vox, "desde Budapest", ha prohibido "a toda su gente que dé entrevistas en EsRadio". "O se lo manda El Yunque o ha perdido la cabeza".

"Nosotros vamos a seguir invitando a los de Vox", ha asegurado Jiménez Losantos, que ha hecho un repaso a los desencuentros anteriores que ha tenido con otras formaciones y políticos conservadores. "Esto lo he vivido ya con Mariano Rajoy, antes con José María Aznar, que se enfadó conmigo cuando le critiqué lo de la boda de su hija en El Escorial, con Soraya, con Cospedal, las niñas asesinas, lo he vivido con Casado, cuando declaró que ni una entrevista en EsRadio, además de quitar la publicidad institucional...".

Jiménez Losantos reconoce que Pablo Casado prohibió a los candidatos del PP acudir a EsRadio y retiró la publicidad institucional. Le declaró la guerra y ahora recibe casi 400.000€/a de Ayuso.



¿Se entiende mejor su guerra contra VOX? pic.twitter.com/Gi6loYWrkN — Unai Cano (@unaicano10) June 5, 2023

"La base electoral de la derecha, que es la que nos sigue a nosotros y que es la que vota al PP y a Vox, merece mejores representantes", ha afirmado Losantos, "y las chulerías, para cuando ganes las elecciones", dirigiéndose directamente a Abascal, a quien ha afeado no estar donde tiene que estar. "Ya me dirás qué haces tú en Budapest en vez de estar donde tienes que estar, por ejemplo, arreglando Madrid". Y ha continuado con una comparación que seguro que hace daño al líder de Vox. "Allá tú, Santi, si te has convertido en un Casado, acabarás como él".

Federico: "¿De qué vas, Abascal?"

Jiménez Losantos reconoció que "voté a Abascal en las últimas elecciones generales, pero me lo está poniendo imposible". "¿De qué vas, Santiago Abascal? ¿Qué te crees, Victor Orban?", le ha preguntado el comunicador aragonés. "Pero si has perdido ya el 30 por ciento de los escaños en todas las encuestas. Sigue así, que vas bien", ha concluido de manera irónica.