El sobrino de Ana Rosa compara el programa de su tía con un monumento franquista

Kike Quintana no tuvo reparos en echarle un poco de picante en clave de humor al hecho de que Jiménez Losantos concurriera al programa de Telecinco

Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana, protagonizó una nueva edición de Fila Zero, la sección donde comenta en clave de humor algunos de los momentos más destacados de TardeAR. En esta ocasión, el sobrino de Ana Rosa se centró en la entrevista que su tía realizó el lunes, en plató, al radiofónico Federico Jiménez Losantos.

“Vaya entrevista interesante”, empezó justo antes de que la presentadora mostrara su orgullo por tener a FJL en directo: “Estuvo muy bien, estuvo estupendo. Llevaba 14 años sin pisar un plató de televisión. Y nunca da entrevistas”. Sin embargo, su sobrino, fiel al espíritu irónico de su sección, tiró la conversación por otro lado. “La que has liado”, apuntó antes de soltar la frase de la tarde: “En el mismo techo, Ana Rosa Quintana y Federico Jiménez Losantos... Para los usuarios de Twitter... Ahora éste es el nuevo Valle de los Caídos, ya te lo digo. Espérate, que para el 20N queda poco, no vengan aquí en procesión”.

☢️Él sobrino Ana Rosa Quintana ;

entrevistando a Federico Losanto parecíais el VALLE DE LOS CAÍDOS 👏👏👏😂😂#audiencias pic.twitter.com/WGHGFjBeHM — ✨LA SUSY ✨💜❤️💫 (@susi3732_suerte) October 11, 2023

Ana Rosa aprovechó el comentario de su sobrino para reivindicarse: “De caídos nada, estamos en nuestro mejor momento”. A continuación, Kike Quintana soltó algunas bromas sobre la escasa estatura Losantos. Por ejemplo, “lo bueno es que si él se cae, está muy cerquita del suelo” o la siguiente, tras mostrar la foto que ambos se hicieron en plató: “Es un homenaje que hemos hecho a la televisión de los 90, porque no me digas que no parecemos José Luis Moreno y Monchito”.

La dichosa mano

“Ahora, te digo una cosa: no tenía la mano metida en ningún sitio”, añadió 'el azote de TardeAR' antes de llevarse un fantástico tirón de orejas de su tía por estos comentarios: “Me parece fatal lo que has hecho. Pídele disculpas a Federico”, finalizó Ana Rosa.