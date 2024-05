Monumental susto en Cuatro: Iker Jiménez 'invoca' a un espíritu oscuro y se arma

Durante la emisión de 'Cuarto Milenio' el presentador y Carmen Porter estaban tratando un tema peliagudo y al mencionar a los seres implicados algo inusual ocurrió en el plató.

Si hay un programa idóneo para que ocurra algo sobrenatural ese es Cuarto Milenio. De hecho, en el programa de Cuatro de este domingo, 19 de mayo, tuvo lugar un suceso digno de una película de terror. La nave del misterio, conducida por Iker Jiménez repasó en su última emisión algunos de los temas de actualidad, sin olvidarse de su sección semanal, Mystery News, que presenta junto a su mujer Carmen Porter y que dedicaron a Egipto.

Y es que, siempre se ha hablado a lo largo de los años del misterio que rodea a las momias de una de las civilizaciones más interesantes de la historia. En una publicación científica de Journal of Scientific Exploration, cuyo nombre es 'La maldición del faraón: nueva evidencia de muertes inusuales asociadas con tumbas del Antiguo Egipto', se analizan nuevos detalles sobre este asunto. "Howard Carter temía a esta maldición y terminó muriendo de un cáncer bastante extraño", comenzó explicando Porter.

Un foco da un gran susto a Iker Jiménez y Carmen Porter

Tras esto, la mujer del presentador de Cuatro, continuó señalando que lo cierto es que "esta enfermedad es mucho más elevada en estas zonas de Egipto que en otros lugares". Además, lo más curioso es que los casos se repiten en puntos concretos como los huesos o la sangre. Según este estudio, el uso de uranio, también conocido como torta amarilla, es absolutamente crucial para entender este tema. Por ello, muchos de los investigadores que han estudiado las momias han fallecido por "envenenamiento", en unos sarcófagos en los que la radiación es 100 veces más alta de lo habitual. Hasta aquí, todo normal en el formato de Mediaset, hasta que se mencionó a ciertos seres que provocaron un gran revuelo en el plató de Cuarto Milenio.

No hay que mencionar a los Dijins en vano... https://t.co/N7LVMcMitU — Iker Jiménez (@navedelmisterio) May 19, 2024

Cuando se mencionó el nombre de los Djinn, los espíritus malvados que se suponen que están detrás de estas muertes, un foco del plató de Cuarto Milenio explotó. El televisivo matrimonio, ante tal suceso, se quedó atónito por lo presenciado: "Yo seguiría grabando. Ha sido justo cuando hemos mencionado este tema. No cortéis, esto hay que emitirlo", pidió Iker Jiménez a su equipo. "No me cortéis esto, por Dios", insistió el presentador, mientras su mujer 'rezaba' para que no les cayese nada encima. "Impresionante, nunca nos ha pasado aquí. No menciones al Djinn en vano", añadió Jiménez. Un momento que, además, ha sido compartido por ambos presentadores en sus respectivas redes sociales ante lo increíble -y la coincidencia- del suceso.