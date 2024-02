El curioso intercambio que protagonizan España y San Marino por Eurovisión 2024

El grupo madrileño de fucksia rock, Megara, ha conseguido que su sueño imposible se haga más que realidad. La banda ha conseguido acudir al Festival de Eurovisión 2024 un año después de haber quedado en cuarta posición en el Benidorm Fest 2023 con su canción 'Arcadia', aunque esta vez lo ha hecho gracias al festival de preselección de San Marino.

Megara have won San Marino’s national selection show and will represent the country at the Eurovision Song Contest! 🇸🇲 #Eurovision2024 pic.twitter.com/vcjipGz4fH