La "hipersexualización" de los bailes de Aitana Ocaña llega a Más Vale Sábado

Los movimientos de la ex triunfita en el escenario durante su nueva gira agitan las tertulias televisivas. Algunos padres se quejan pero los presentadores defienden su evolución

La polémica se ha instalado alrededor de Aitana Ocaña. ‘Más vale sábado’, el programa que presentan Adela González y Boris Izaguirre en La Sexta, analizó la controversia que rodea a la ex triunfita tras sus polémicos bailes en su último concierto. En la mesa de debate se encontraba la coreográfa Lola González, que ha dejado claro lo que piensa de la polémica, donde hubo disparidad de opiniones.

El espacio ofreció las quejas de algunas familias a Aitana Ocaña tras encender las redes con sus coreografías en un concierto que algunos tachan de "hipersexualizado". Sin embargo, también mostraba el testimonio de una madre defendiéndola, y los presentadores Adela González y Boris Izaguirre también se mostraban a favor de los nuevos movimientos de la cantante.

🎤 Así fue el polémico y sensual baile de Aitana en uno de sus conciertos



La cantante ha sido criticada por los padres que acudieron con sus hijos al primer concierto de su Alpha Tour. Aitana ha roto así con su imagen más inocente, que la caracterizó en O.T. 2017. 📺 pic.twitter.com/NSZrMGQo9U — La Provincia (@laprovincia_es) October 5, 2023

Una opinión que no compartía la coreógrafa Lola González, que se mostró expresamente en desacuerdo con estos polémicos bailes de Aitana. "Sinceramente creo que no es necesario algunos movimientos que estaban allí. Se puede bailar y expresar todo sin llegar a esos movimientos", indicó. "¿Qué te molesta de esos movimientos?", le preguntaba Adela González. "No es que me molesten, lo que hay que tener claro es que depende de quien esté viendo eso, pues hay que cuidar un poco los movimientos. No es lo mismo bailar en un cabaret, que vas a tener un público que va a ver eso, a ir a un concierto que van niños y gente joven", sostenía la coreógrafa.

·Ha evolucionado, es que no se puede quedar anclada, ¿no?", le interrumpía Adela González cuestionando su argumento. "Que es verdad que Aitana ha crecido y que ella también quiere demostrar que también tiene una sexualidad. Pero ha sorprendido mucho", se defendía Lola González. "Yo también veo a los niños que van a las clases de baile que te piden esas canciones. Y las canciones también dicen cosas. No olvidemos que el reguetón nos ha traído unas letras muy fuertes", seguía añadiendo la bailarina mostrando su preocupación por el influjo de la música latinoamericana.

Mentes calenturientas

Un opinión muy distinta a la de Irma Soriano, quien ha sostenido: "La promoción se la han hecho. Ha evolucionado, es mayor, tiene su pareja…", ha señalado. "¿Creéis que ella va a querer algo que vaya en contra de su popularidad positiva? El problema lo tiene esa madre, el crítico, esa mente calenturienta…", ha zanjado Soriano.

"Muchas de las niñas y niños que están en esos conciertos saben de sobra lo que está simulando Aitana sobre el escenario. Nos llevan toneladas de años a nosotros", sentenciaba Adela González. "La cantante va a evolucionar y luego la gente tiene la libertad de ir o no ir, pues ya está", ha terminado por rematar la ex presentadora de ‘Sálvame’.