Jesús Calleja sorprende con su aventura más extrema con la ayuda de Vasile

Jesús Calleja superará todos los limites y viajará al espacio gracias a Mediaset y Amazon Prime Video.

Jesús Calleja es, sin duda alguna, uno de los rostros más conocidos de la televisión de nuestro país, gracias en parte a programas como 'Planeta Calleja' o 'Volando voy'. Ahora, el aventurero se enfrentará al mayor reto de su vida: viajar al espacio para grabar una 'docuserie' gracias a la ayuda de Paolo Vasile.

El presentador realizará este viaje de la mano de la compañía aeroespacial Blue Origin, Amazon Prime Video y Mediaset España. De esta manera, Jesús Calleja se convertirá en el tercer español de la historia en viajar al espacio, solo precedido por los astronautas de la NASA Pedro Duque y Miguel López-Alegría.

De este viaje saldrán tres documentales con una duración aproximada de 15 minutos, los cuales se verán primero en Amazon Prime Video y luego en Mediaset. Además, habrá una emisión en directo en el que se presenciará el momento del lanzamiento del cohete. Jesús Calleja preparará el viaje con un vuelo previo a Estados Unidos, donde se informará y hará una serie de entrevistas. El viaje espacial se hará en Texas, en los próximos 12 o 14 meses. "Es el sueño que he tenido desde que era niño", ha declarado el presentador.

El propio aventurero ha informado a sus seguidores de este reto mayúsculo. "Este es el proyecto más importante de mi vida: me voy al espacio", comienza la publicación de Jesús Calleja. "Esto significa para mí más de lo que nadie puede imaginar", ha asegurado el presentador.

"Entré en shock, me agarré a Paolo, lo abracé, perdí los papeles. Era una locura, si he tenido un sueño en la vida, por encima de cualquier otro y desde niño, ha sido ir al espacio. Y como soy muy cabezota he ido cumpliendo esos sueños", finalizó Calleja contando como fue el momento de la noticia en una cena junto a Vasile.