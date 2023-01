Jiménez Losantos atiza sin piedad a Abascal tachándolo de vago y de mendrugo

El comunicador de esradio compara al líder de VOX con la presidenta de la Comunidad de Madrid y tiene muy claro quien gana: "Si trabajaras la mitad que Ayuso..."

Pese a lo que pudieran pensar los no iniciados, las relaciones entre Santiago Abascal, presidente de VOX, y Federico Jiménez Losantos son malas, cada vez peores; casi, casi espantosas. En la memoria aún persiste aquella polémica suscitada cuando el político vasco no quiso hacer público si se había vacunado, o no, en plena pandemia del coronavirus.

Pero el comunicador aragonés no se cansa de atizar a Abascal. La más reciente de las ocasiones ha tenido que ver con todo el conflicto ocasionado en Castilla y León en torno al aborto y a la complicada convivencia en el Gobierno autonómico entre el PP y VOX. Todo ha surgido por la publicación que realizó en Twitter Santiago Abascal, bueno, más bien, que retuiteó contra Isabel Díaz Ayuso, a la que la cuenta oficial de VOX acusó de querer "el monopolio de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez".

La señora Ayuso quiere el monopolio de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez.



Que se presente a las primarias de su partido.



Y que, para empezar, derogue su ley trans. https://t.co/Sbm70eUOkj — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 16, 2023

Losantos aprovechó los primeros segundos de su intervención para, a su manera, llamar vago a Abascal. "Acabo de escuchar ahora que ayer Abascal retuitea, porque no se toma la molestia de escribir sus propios tweets, está pensando o algo...", justo antes de compararle con la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Critica al PP por hacer oposición a Sánchez. Será porque tú no haces nada. Si trabajaras la mitad que Ayuso, el monopolio lo tendrías tú. Y, desde luego, metería la pata menos que este mendrugo", dijo Jiménez Losantos.

Estos 3 minutos de Losantos repartiendo a VOX son música para mis oídos. pic.twitter.com/YqlMxH7htE — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) January 17, 2023

Aprovecha Losantos para decir, de nuevo a su manera, que el líder de VOX ni es inteligente ni tiene talento, ni acierta... "por más que tenga un cargo". Y concluye acusando a la formación de Abascal de copiar los lemas de Hazte oír. "O piensas como nosotros sobre el aborto, o eres un asesino". "Bueno, asesina será tu madre", concluye, visiblemente alterado, el comunicador de Esradio.