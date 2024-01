Las duras declaraciones de Pepe Navarro que sentencian a la cúpula de Telecinco

El ex presentador de Mediaset, que se atreve ahora como concursante de 'El Desafío' en su cuarta edición en Antena 3, se muestra muy crítico con la cadena que le vio nacer.

Este viernes se estrenaba la nueva edición de el programa El Desafío, en el que Pepe Navarro vuelve a la televisión por todo lo alto, tras décadas ausente de la pequeña pantalla. El que fuera presentador estrella de Telecinco, ha confesado en una reciente entrevista que tenía muchas ganas de participar en el programa y reconoce haber sido la mejor decisión que ha tomado en los últimos 25 años.

En un casting de altura, donde se dan cita personajes como Mónica Cruz, Mar Flores o Chenoa, el periodista se ha sentido muy cómodo con la experiencia y con sus compañeros, a pesar de las diferencias que les separan, tanto física, como en muchos casos mentalmente.

Su dura visión sobre Telecinco

Confiesa que decidió aceptar el reto porque sus hijos son fans del programa y asegura: No me arrepiento porque ha sido una experiencia única y jamás me imaginé que sería tan estimulante”.

🔥🏁 La cuarta edición de @eldesafioA3 ya ha comenzado y @Chenoa, @Mar_MarFlores y Pepe Navarro nos dieron todas las claves en @El_Hormiguero 🔝📲 https://t.co/sbqNqGASzG — Antena 3 Internac. (@antena3int) January 13, 2024

Preguntado también por su opinión sobre la situación actual de la televisión en abierto, que cerró el año 2023 con el menor consumo de la historia, Navarro reaccionaba contundente, lanzando una dura crítica hacia los contenidos que Telecinco ha ofrecido durante las dos últimas décadas, asegurando que le resultan lamentables y calificando los mismos de “lo más bajo y ruin del ser humano” y aplaudiendo la estrategia de Antena 3 para barrer de forma atómica a su competidor.

¿Pepe Navarro no fue a un Sálvame Deluxe a hablar de su paternidad adjudicada por un juez? https://t.co/cOb28gIGo4 — Tadla (@Tadla18) January 14, 2024

Su experiencia en El Desafío confirma su visión sobre el formato del que explica que "Es capaz de sacar lo mejor de cada uno. Yo no he visto ni un solo valor negativo en este programa. Ni uno solo. El compañerismo, el esfuerzo, el trabajo, es positivo. No conozco ningún programa que pueda llegar a tener esos niveles de positivismo”.