La reacción de Eden Golan tras su actuación en la final de Eurovisión 2024

No es de extrañar que toda la tensión por la que han atravesado algunos concursantes de Eurovisión esta semana les haya pasado factura nada más terminar el certamen. Una de las concursantes que ha estado sometida a más presión ha sido Eden Golan, a quien se ha criticado por su presencia en Suecia desde el primer día pero especialmente desde el viernes.

Unas actuaciones llenas de abucheos y silbidos, preguntas y momentos tensos en las ruedas de prensa e incluso la petición de que fuera expulsada por parte de otros artistas es a lo que se ha enfrentado Eden Golan a lo largo de la semana, y parece que finalmente le ha terminado pasando factura.

