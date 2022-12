Pablo Motos para “El hormiguero” y denuncia el bullying hacia su invitada

El presentador no ha podido evitar lanzar un mensaje junto a India Martínez por los mensajes y ataques que recibe verbalmente en redes sociales

Este miércoles, “El hormiguero” ha recibido a la cantante India Martínez para presentar "Nuestro mundo", su noveno álbum de estudio. Un disco que sus fans esperaban con muchas ansias, según ha contado ante Pablo Motos, aunque también ha confesado que en redes sociales no siempre le llegan mensajes bonitos de seguidores.

De hecho, Martínez ha aprovechado su intervención en el programa para denunciar los miles de mensajes diarios que recibe en redes por sus gustos, ideología o simplemente por su trabajo artístico. Algo que se ha hecho más grande estas semanas al haber publicado en su Instagram una fotografía en bikini. Simplemente por eso.

“¿Por qué no puedo salir en bikini en Instagram? No lo entiendo, hay muchas mujeres que están en bikini en la playa... No contesto a lo malo que me dicen, pero si me sucediera en la calle, a lo mejor les metía dos hostias al que me lo dijera”, ha lamentado la cantante. "Yo me quedo con las críticas constructivas, solo hago caso a los mensajes bonitos que, por suerte, son el 95% de los que recibo”, añadió la artista. “Es terrible”, ha denunciado también Motos, quien se ha dirigido a cámara para pedir que cesen las críticas. Algo que difícil aunque muy deseable.