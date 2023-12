Carlos del Amor se mete a la audiencia en el bolsillo: así es el resumen de TVE

El periodista ha puesto a los espectadores la miel en los labios con el making of del vídeo más esperado del año, para el que ha contado con la popular actriz Lola Herrera y Olga Carmona.

El resumen más esperado de la televisión ya está a punto de caramelo. Una tradición que empezó hace unos años y que ahora no se concibe despedir el año sin ver esas imágenes que nos regala Carlos del Amor, junto a Antonio Casado. Los telediarios de RTVE ultiman este vídeo al que la popular y querida Lola Herrera pone la voz. La veterana actriz será quien interprete a 2023 en este cortometraje que da paso al nuevo año. "Estamos en las entrañas del resumen del año", comienza diciendo Del Amor. La intérprete, a sus 88 años, será la quinta en asumir esta responsabilidad en un esfuerzo que ha ido intensificándose con los años, a juego con los elogios recibidos por el público.

En 2019 abrió la veda José Sacristán, que fue sucedido en 2020 por José Coronado, por Blanca Portillo en 2021, y en el pasado 2022 por Luis Tosar. Y ahora será Lola Herrera la que encarne a 2023. Pero no estará sola, pues contará con la compañía de varias personalidades. Uno de ellos será Javier Gutiérrez, dos veces ganador del Goya, metido en la piel de un empleado de mudanzas encargado de trasladar las noticias vividas hasta el Instituto de Patrimonio Cultural Español, desde donde Lola hará balance.

Olga Carmona estará en el resumen de TVE

Y en esta bonita experiencia, Lola y Javier no estarán solos, pues una de las campeonas del mundo, Olga Carmona, formará parte del resumen de TVE. Y horas después, su compañera Jenni Hermoso, despedirá el año en La 1 junto a Ramón García y Ana Mena. De hecho, Carmona será la copresentadora de las uvas en Canal Sur, diciéndole adiós a 2023 con Manu Sánchez. Un resumen que contará con la música de Arde Bogotá y la actuación final de la Orquesta y Coro RTVE y el grupo Amaral. Pero, para ir abriendo boca, Carlos del Amor ha regalado unas imágenes del making of.



Y es que, como anticipo, TVE ha ofrecido una pieza con imágenes del rodaje de unos siete minutos, donde se puede ver a Herrera y Gutiérrez en acción, bajo la batuta de Del Amor. Antes de aceptar esta propuesta, la actriz reconoció que la presencia del periodista de RTVE es fundamental, resaltando su admiración por el comunicador. Pero también quiso reivindicar el valor humano dentro de la Corporación, señalando que "esta es mi casa, y hay unos profesionales buenísimos. Se han jubilado y perdido muchos de mi época, pero ha habido aquí unos profesionales fantásticos". Cabe señalar, y así lo explica el propio Del Amor en este making of, que para recordar este 2023 no se podía contar con otra persona que no fuese una mujer y que mejor que Lola Herrera: "No podía ser de otra manera, en un año en el que las mujeres han sido grandes protagonistas", indica del de TVE para recordar uno de los grandes hitos deportivos del año, la victoria de la selección femenina de fútbol en el mundial.