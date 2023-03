Parece increíble, pero nunca se ha oído así a Losantos: acusa de todo a Marlaska

El comunicador de Esradio no tiene piedad con el ministro del Interior, al que acusa de incumplir la ley, de ser "el gran soplón" y de tener espías en la Policía y en la Guardia Civil.

Fernando Grande-Marlaska está de capa caída. Desde que el Tribunal Supremo decidiera esta semana declarar nula la destitución, en 2020, del entonces responsable de la Comandancia de Madrid, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, todo va en contra del antiguo juez. Marlaska no se plantea dimitir y, por supuesto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respalda sin tapujos esa actitud.

Para criticar el comportamiento de Marlaska ya están la mayoría de medios de comunicación y, especialmente, numerosos periodistas. Eso sí, ninguno como Federico Jiménez Losantos, al que, y esto es mucho decir, se le ha oído pocas veces hablar tan mal de un político como lo ha hecho del ministro del Interior esta mañana en los micrófonos de Esradio.

El comunicador aragonés no ha tenido piedad de Marlaska, al que ha acusado, literal y repetidamente, de delinquir. "En lugar de perseguir el delito", ha dicho Jiménez Losantos, "lo que haces es cometerlo, que es lo que haces tú (por Marlaska) desde que llegaste allí. Que te dediques a explotar tu condición de gran espía, de gran soplón. Tú eres el gran soplón; has llenado de espías la Policía, la Guardia Civil. Has convertido el orden público en un desorden privado, de caos y de delito. No hay discurso tuyo que no contenga no menos de media docena de vulneraciones del Código Penal o del Código Civil, a veces de las dos. Parece que disfrutas pateando la Ley", se ha atrevido a asegurar Losantos en el micrófono de Esradio.

Federico Jiménez Losantos analiza en @eslamananadeFJL https://t.co/QAOjNJfpez el espectáculo bochornoso protagonizado por Marlaska tras el varapalo del TS anulando el cese de Pérez de los Cobos. pic.twitter.com/OZ18nJ9CNN — esRadio (@esRadio) March 30, 2023

El comunicador aragonés se ha deslizado, incluso, por un peligroso lado personal al asegurar que "parece que no te gustaba ser juez, tú querías ser prima donna de la Ópera de Milán y cantas por otro lado". Y ha vuelto a criticar su actuación en el asunto de Pérez de los Cobos. "Tú has castigado a un guardia civil por cumplir con su obligación y tú no has cumplido ni con la ley ni con tu obligación".

"Eres lo peor de lo peor de este Gobierno"

Y Jiménez Losantos estalla al lanzar el siguiente aviso: "Tu problema es que no entiendes que basta con que un socialista diga algo, para que todo el mundo suponga que es mentira. Habéis llevado tan lejos la costumbre de mentir, de engañar, de calumniar, de trocear las leyes, de incumplirlas, que no os dais cuenta de que os tenemos pillada la matrícula, en especial a ti, que eres lo peor, de lo peor de este Gobierno y de todos los gobiernos".