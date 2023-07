Europa evidencia que El País miente en su artículo sobre Von der Leyen y Feijóo

El diario El País ha recibido un fuerte correctivo de la Comisión Europea a cuenta de un artículo en el que atribuían a la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, unas duras palabras contra el líder del PP, Alberto Núñe Feijóo, como que comentó a su gabinete tras la visita del popular que “este hombre ha venido sin ideas, sólo a desmontar al Gobierno de su país”.

El artículo del diario del grupo Prisa ha provocado la reacción de la propia Comisión Europea, que a través de su portavoz adjunta y directora de Comunicación Política, Dana Spinant, ha contestado directamente a El País que “negamos categóricamente cualquier declaración atribuida a la presidenta Von der Leyen en este artículo. Esto simplemente no es cierto y deseamos dejar las cosas claras. Nunca se solicitó a la Comisión Europea una reacción”. La propia Dana Spinant como el perfil oficial de la Comisión Europea han publicado el correctivo a El País.

We categorically deny any statements attributed to President von der Leyen in this article.



This is simply not true and we wish to clearly set the record straight.



The European Commission was never approached for a reaction for this article. https://t.co/U8fCtxO5Dy