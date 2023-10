Risto Mejide y Esperanza Aguirre se pican en "Todo es Mentira" y Cuatro reflota

EL conductor del programa y la expresidenta de la Comunidad de Madrid mantuvieron un curioso enfrentamiento dialéctico que provocó la atención de la audiencia de la cadena de Mediaset.

Algunos colaboradores de Todo es mentira son más proclives que otros a crear polémicas y, claro, los responsables del programa de Cuatro, encantados con cada vez que aparecen. Por ejemplo, el exministro socialista José Luis Ábalos o dos de las últimas presidentas de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y, especialmente, Esperanza Aguirre.

Este lunes, Aguirre fue una de las invitadas al programa que conduce Risto Mejide y ninguno de los dos, ni colaboradora ni presentador, se cortaron a la hora de lanzarse pullas. El motivo no fue otro que la celebración de la manifestación que el Partido Popular organizó el domingo en Barcelona en contra de la hipotética ley de amnistía que Pedro Sánchez negocia con Puigdemont para mantenerse en el poder tras la próxima sesión de investidura.

El pique entre @ristomejide y Esperanza Aguirre en pleno directo: “Déjame por favor, que estoy hablando yo" #TodoEsMentira9Ohttps://t.co/XUsJMLI6N3 — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) October 9, 2023

Como era de prever, la movilización constitucionalista fue todo un éxito, según la versión que contó Esperanza Aguirre, que estuvo presente personalmente este pasado domingo en las calles de la Ciudad Condal. "Yo estuve desde la Diagonal esquina con la calle Mallorca y estaban llenas, el central, el lateral, la gente buscaba la sombra".

En su habitual actitud de no morderse la lengua, la expresidente de la Comunidad de Madrid, tiró una pullita a su propio partido por haber hecho alcalde al socialista Collboni. Aguirre se quejó de que no hubieran dejado volar drones para comprobar desde el aire la magnitud real de la manifestación. "Lo ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona y resulta que el PP es el que ha ayudado en el Ayuntamiento el que está".

Esperanza Aguirre no dejaba hablar a Risto Mejide

Posteriormente, Risto Mejide tenía problemas para continuar con el problema, ya que Esperanza Aguirre no paraba de hablar por debajo del presentador. "Lo importante no es la gente que estuvo, sino las que cosas que se dijeron", se oía a la política madrileña, mientras que Mejide pedía clemencia. "Un momento, Esperanza, que estoy hablando yo, que no tengo voz y no puedo gritar". Ante la insistencia de Aguirre, el publicista catalán se rindió: "Déjame, por favor. ¿Quieres presentar tú el programa?", le espetó Mejide.

La pugna entre el presentador y la política madrileña le vino muy bien a Todo es mentira, que consiguió el mejor dato de audiencia de las últimas semanas. Concretamente, el programa de Cuatro superó los 600.000 espectadores y logró un share del 6'8%, su mayor cifra en el último mes.