Pablo Iglesias la monta contra el diario Levante por una portada de Juan Roig

Acusa al diario de Prensa Ibérica de estar financiado por Mercadona y que por eso “ciertos políticos progres valencianos no se atreven a hablar claro a Roig a cambio de buen trato”

La campaña de Podemos contra Juan Roig prosigue y uno de los que se ha hecho altavoz de esta campaña es el ex líder de la formación y ex vicepresidente, Pablo Iglesias, que ha centrado esta semana su programa de La Base en atacar al dueño de Mercadona.

Pero Pablo Iglesias no se ha quedado ahí, sino que como suelen hacer los dirigentes podemitas, se ha puesto a señalar a los medios de comunicación que no comparten su opinión sobre Juan Roig. En concreto, al ex vicepresidente le molestó la portada del diario Levante-EMV que reproducía las declaraciones del presidente de Mercadona defendiendo que “los empresarios generamos empleo”.

“Prensa Ibérica -el grupo editorial de Levante-EMV- depende de Juan Roig y de Mercadona. Esta portada puede servir para que entiendan cómo funciona el periodismo y por qué ciertos políticos progres valencianos no se atreven a hablar claro a Roig a cambio de buen trato mediático”, señalaba Pablo Iglesias, deslizando además un dardo a los políticos de PSOE y Compromís en la Comunitat Valenciana que no han entrado al trapo de criticar a Juan Roig.

Pablo Iglesias además ha dedicado otras acusaciones a Juan Roig como que "financió al PP, elogió la cultura del esfuerzo de los bazares chinos frente a los holgazanes parados españoles, dijo que la reforma laboral del PP era blanda, se cachondeó del lenguaje inclusivo...Y ni aún así los políticos del PSOE, Más País y Compromís se atreven a criticarle"

Además, Pablo Iglesias ha tachado al dueño de Mercadona de ser "un ideólogo liberal que suele pronunciarse contra los derechos de los trabajadores y cuenta con poderosos defensores en los medios". "¿Debemos llamarle por su nombre? ¿Decir que es un capitalista despiadado es insultarle?", ha terminado preguntándose.