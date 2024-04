Rubén Amón estalla ante Pablo Motos: "Me repugna Otegi. Vomitaría"

El colaborador de 'El Hormiguero' también cargó contra Pedro Sánchez por blanquear a un partido como Bildu que ha sembrado el terror y la mala convivencia en el País Vasco y en España.

Como cada martes la mesa de análisis político de El Hormiguero se reunió para repasar la actualidad de nuestro país y que esta semana viene marcada por las recientes elecciones en el País Vasco. Unos comicios que confirman el cambio de tendencia en tierras vascas: el PNV baja y Bildu crece, especialmente entre los más jóvenes. Un buen resultado para los de Arnaldo Otegi que ha sacado de sus casillas a un Rubén Amón que ha demostrado su malestar en el programa de Pablo Motos.

Llegaba el turno del periodista de El Confidencial -que compartía mesa con Juan del Val, María Dabán y Rosa Belmonte- para dar su punto de vista sobre lo sucedido en las urnas vascas. Dos nombres resaltan por encima de todo en su discurso que durante la mañana de este miércoles se ha viralizado en redes: Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi. También una palabra que asocia a los dos: repugnancia.

Rubén Amón: “Me repugna Otegi. Es una serpiente. Me repugna que se haya tergiversado lo que hizo ETA. Y me repugna que Sánchez tenga como socio y blanquee a Bildu, que ha sembrado el terror en el Pais Vasco y en toda España” pic.twitter.com/o0XNNuZfwF — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) April 24, 2024

Del primero le repugna que tenga como socio a Bildu, al que blanquea cuando le interesa por votos: “Me repugna que Pedro Sánchez haya recurrido a Bildu solo por necesidades aritméticas y blanquera una marca que ha sembrado de terror y de mala convivencia el País Vasco y el resto de España”

Que sea el propio Otegi quien esté patrimonializando todo el discurso de la victoria, que sea él el que se apropia de la causa solo me puede producir una cosa: repugnancia.

Y es que el también colaborador de Onda Cero no duda en dejar bien a las claras su repulsa a Otegi y a Bildu por lo que representan. “Me repugna Otegi. Me parece una serpiente. Durante esta campaña no han renegado en absoluto del pasado heroico del terrorismo. Nos han vuelto a decir que es un grupo armado como si fueran personas que están disparando a jabalíes”, explicaba un Rubén Amón claramente encendido.

Me repugna que los etarras fueran actores necesarios para la prosperidad de lo que ha venido después porque se les sigue homenajeando

Solo hay que ver el final de la intervención del periodista, que deja bien a las claras su sentir con lo sucedido en el País Vasco: “Y si no hay una escudilla para vomitar es porque no voy a hacerlo pero yo vomitaría delante de los resultados de estas elecciones”.