Telecinco se arrepiente de su última jugada y marea a su poca audiencia

Mediaset no se aclara y, finalmente, ha dado marcha atrás en su programación para este martes. Tras anunciar que emitirían un recopilatorio de 'Me resbala', vuelve a cambiar de opinión.

Mediaset no se aclara y ha vuelto a modificar la parrilla de Telecinco para la noche de este martes, 8 de agosto. Y es que, tras decidir mover la programación del prime time, una decisión que nadie entendía, ha echado marcha atrás y ha vuelto a moverla. Tras la sexta entrega de Me resbala el pasado 1 de agosto, los seguidores del programa esperaban que siete días después pudiesen disfrutar de una nueva emisión. Sin embargo, les pillaba por sorpresa el cambio de un nuevo programa por una refrito, bajo el título de Me resbala más.

Pero, horas después de esta decisión y de haberlo anunciado, Telecinco reculaba y volvía a anunciar la emisión de una nueva entrega del formato que presenta Lara Álvarez en esta nueva etapa. Parece ser que Mediaset se lo ha pensado mejor y ha caído en la cuenta que este "especial" condenaría de manera definitiva al espacio. Así, la principal cadena del grupo de Fuencarral se guardaría este recopilatorio de los mejores momentos del programa para el próximo 15 de agosto, que es festivo. Esto estaría, por supuesto, pendiente de confirmación por parte del grupo.

Telecinco y la audiencia de 'Me resbala'

Cuando se anunció la sustitución de una nueva emisión de Me resbala por un refrito, nadie entendió este movimiento. Es más, emitir esta recopilación para elevar los datos (si esa era la intención) no iba a ayudar en nada. Cabe recordar que el pasado 1 de agosto se conformó con un pobre 7,4% de cuota de pantalla y 733.000 espectadores. Eso sí, queda por conocer su estrategia de cara al martes siguiente, ya que el 15 de agosto es festivo nacional y ese día sí podrían decidir ocuparlo con esa entrega de Me resbala más para tener este formato hasta la última semana de agosto.

Lara Álvarez prueba de su propia medicina y sufre las descargas de 'Palabras corrientes' ⚡ #MeResbala https://t.co/GSFmQKtfy6 — Me Resbala (@meresbalatv) August 1, 2023

Este programa de Shine Iberia llegaba a Telecinco tras una notable pérdida de audiencia en su etapa en Antena 3 años atrás, con Arturo Valls al frente. El afán de la cadena por este espacio de humor blanco, con personajes y rostros conocidos del humor español, no ha sido recompensado en los datos. En su estreno obtenía un 11,7% y alcanzaba el millón de espectadores, manteniendo esta cifra y el doble dígito del share en su segunda entrega. Sin embargo, no dejaba de caer semana tras semana, hasta el punto de alcanzar su mínimo el 25 de julio, cuando se quedaba con un 7,1% y 687.000 espectadores.