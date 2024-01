Los cuchillos vuelan, otra vez, entre Carmen Lomana y su 'amiga' de Antena 3

Tras la polémica entre las dos colaboradora de Atresmedia en 'Espejo Público', las dos tertulianas se han encontrado en La Sexta y, por lo que dicen, no han enterrado el hacha de guerra.

Carmen Lomana y Pilar Vidal han vuelto a verse las caras en un plató, cuando ya parecía que habían enterrado el hacha de guerra tras el choque que protagonizaron hace unos tres meses un importante choque. La socialité llamó "gorda" a su compañera de Atresmedia en una reunión de escaleta del matinal de Antena 3. De hecho, la periodista denunció la situación en directo y Lomana acabó pidiéndole perdón. A juzgar por cómo se comportaron en el programa de Nuria Roca en La Sexta, podríamos pensar que el 'pique' ha desaparecido, pero no perdieron la oportunidad de lanzarse pullas.

"Son las 17:10 horas, una hora menos en Canarias. Bueno, ya lo habéis notado. El plató tiene más brillo, tanto en los sofás, porque ya estaba Pilar Vidal allí, y ahora aquí en la mesa, por Carmen Lomana y Gonzalo Miró", introducía Nuria dispuesta a arrancar la mesa de debate. Antes de dar paso para conocer la última hora del acto de Sumar, la de La Sexta adelantaba que en breves hablarían sobre las crisis de pareja. Esto llevó a la valenciana a preguntarle a Lomaba si estaba en una relación.

Carmen Lomana y Pilar Vidal, nueva polémica

Nuria preguntaba a la colaboradora si tenía pareja, haciendo que Carmen titubease al responder. Ante esta manera de contestar, Vidal soltó un rotundo "sí". Esto provocó que Lomana saltase, comentando con cierto retintín: "Pilar, estás muy guapa. Qué bien te han sentado las vacaciones". "Si Carmen lo confiesa, yo también confieso", respondía la ex de Sálvame, regresando al tema de las relaciones. Y si parecía que la cosa quedaría ahí, nos equivocábamos. Minutos más tarde, aparecía en plató Silvia Abril para presentar Pérdidas de risa, su libro sobre otra crisis, en este caso, la de los 50. Esto dio el pretexto suficiente para que ambas colaboradoras siguieran picándose.

Cuando la presentadora de La Roca señalaba que a un lado de la mesa se encontraban "los cincuentones" y al otro "la chavalería", la empresaria lanzaba su "pregunta malvada": "Pilar, ¿tú no tienes 50 todavía?". "Lo que quiere Carmen que le diga es que, para los 80 ó 90 que ella tiene, está fenomenal", se la devolvía Vidal. Y es que, Lomana explicaba que ella, a los 50, "estaba como un pimpollo": "Yo empecé a trabajar a los 62, cuando hice Las joyas de la corona, Mira quién baila... Era una cría realmente". "Pero tú también has tenido crisis porque te has operado de cosas", remarcaba la periodista, volviendo a la carga. Lejos de tomarse a malas este comentario, Lomana se mostraba orgullosa de sus retoques estéticos, como los de las ojeras.