El homenaje de Matías Prats a Julio Iglesias te va a gustar... y lo sabes

Es inevitable hacer el chiste fácil este mes. Desde hace unos años es muy común recurrir a imágenes de Julio Iglesias para avisar de la llegada del séptimo mes del año. Y como muestra, un botón. Los informativos de Antena 3 en la edición de este fin de semana cayeron en el encanto del artista internacional utilizando una conocida expresión (muy vinculada a él) para dar la bienvenida a julio y contar todo lo que nos espera. Incluidos los memes.

"Si ayer era el primer día, hoy es el segundo y mañana será el tercero del mes de julio. Es el mes de San Fermín, pero también será noticia alguna que otra boda y como siempre los memes más esperados del año...Y lo sabes". Así comenzaba Matías Prats la edición del informativo este domingo, homenajeando, a su manera, al querido cantante . Y es que este mes, de alguna u otra manera, es el mes de los memes por excelencia. Ya no solo por la cantidad de chistes que se pueden vincular con el artista, sino porque todo el mundo está "más relajado" y las redes sociales se llenan de ellos para animar a quien le toca trabajar.

Los memes de Julio Iglesias llegan a Antena 3

Todos estábamos esperando este mes como agua de mayo. Llega el momento de tumbarse al sol, en la playa o en la piscina, de irse de viaje y de disfrutar de unas merecidísimas vacaciones. Julio es un mes que va a dar mucho de que hablar y no por ser el mes de "Julio", sino por todos los acontecimientos que nos esperan. Sin ir más lejos, este domingo se celebraba el día mundial de los OVNIS y el próximo viernes, 7 de julio, es el día grande de Pamplona: San Fermín. Pero hay más, porque además de celebrar el día mundial de la alergia (8 de julio) se celebra también el mismo día la boda más esperada del año: la de Tamara Falcó, a la que no sabemos si asistirá Julio Iglesias.

Pero, a la espera de ver la gran lista de invitados, en Antena 3 tienen a su particular Julio, que no es otro que Matías Prats, que además de presentador es creador de contenidos y de memes de la principal cadena de Atresmedia. El periodista no duda nunca en hacer gala de su buen humor con sus chistes o bromas, aunque a veces deje sin palabras a la propia Mónica Carrillo. Julio llega cargado de días especiales, como aquellos dedicados a los animales. Sin embargo, el día grande por excelencia es el 23 de julio...¡y lo sabes! La elecciones generales tendrán lugar ese domingo, después de haber sido adelantadas por Pedro Sánchez. Y si la jornada electoral no deja a la gente agotada, o tienen la necesidad de celebrar la victoria o ahogar sus penas, que no se preocupen, pues el 24 de julio es el día del tequila.