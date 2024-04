Paz Padilla recuerda su paso por "Sálvame" y define a Ana Rosa como jefa

La presentadora ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre varios temas como su paso por "Sálvame" o su actual trabajo junto a Ana Rosa Quintana.

Hace casi un mes Paz Padilla daba un giro a su vida de nuevo volviendo a Telecinco tras la ausencia que cogió después del docureality que protagonizó junto a su hija. La presentadora regresaba como colaboradora de "TardeAR", el programa de Ana Rosa Quintana, y poco después se ha visto inmersa en la gira de su obra de teatro "El humor de mi vida" y en la presentación de su libro "Madre".

Aprovechando la presentación del libro, Paz Padilla ha concedido una entrevista al medio Informalia, una entrevista en la que ha hablado de su pasado en "Sálvame" y donde también ha definido a Ana Rosa Quintana como jefa.

Además de definir a su nueva jefa, Paz Padilla ha recordado su regreso a Mediaset después de aquella tormentosa salida que protagonizó en "Sálvame" y de la que tanto se habló: "Regresé primero a Cuatro con un programa que hice junto a mi hija y luego estuve en 'TardeAR' para revivir junto a Sardà un especial de 'Crónicas Marcianas' y me sentí muy cómoda. Volví a recuperar a esa Paz cómica, graciosa y divertida que quita hierro a la actualidad. Ana Rosa me ofreció ir más veces y cuando tengo tiempo vuelvo".

El divertido chotis que han protagonizado Paz Padilla y Javier Sardà imitando a Almeida y a Teresa Urquijo #TardeAR8A https://t.co/VkqPM2skNH — TardeAR (@TardeARtv) April 8, 2024

Paz Padilla define a Ana Rosa con dardo hacia "Sálvame"

Paz Padilla ha querido explicar cómo es Ana Rosa ahora que trabaja para ella: "He descubierto una Ana Rosa muy humana, sensible y generosa que genera un ambiente muy bonito. Me gusta compartir esos momentos con mis compañeros en una tele amable". Unas palabras con las que, además de alabar a Ana Rosa, lanzaba un claro dardo contra "Sálvame".

Y es que su salida del programa de La Fábrica de la Tele fue muy desagradable, especialmente por el encontronazo que tuvo con Belén Esteban: "Tengo muchos recuerdos, porque en catorce años pasó de todo... Han pasado muchas personas, me he reído, he tenido momentos tristes... Claro que me hicieron daño. Hay comentarios que, según te encuentres, afectan más".

A pesar de que no guarda malos recuerdos del programa, Paz Padilla tiene claro que ocurriría si le dieran la oportunidad de volver a presentarlo en caso de que reviviera en un futuro: "No, a ese tipo de programas no regresaría porque estoy en otro momento de mi vida y ya no quiero hacer daño a nadie. Una opinión no es una verdad, y a veces sin darnos cuenta machacamos al personaje y a lo que hay alrededor. Ya no quiero hacer daño a nadie".