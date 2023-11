El socialista extremeño que saca los colores a Sánchez y Junqueras por el tren

Samuel Chamizo, militante del PSOE, explica por qué votó no en la consulta realizada por Sánchez a las bases sobre posibles pactos y su explicación deja en evidencia al líder socialista.

Uno de los puntos que también están trayendo polémica del pacto entre Pedro Sánchez y los independentistas catalanes es la cesión de los trenes de Cercanías a la Generalitat. Es decir, pasarán a estar gestionados por la propia Comunidad y no por el Gobierno central como en el resto de regiones. Es por ello que son muchas las voces que claman contra lo que consideran una injusticia ya que es un privilegio que tendrá, en este caso, Cataluña.

Esto significa acabar con el importante principio de igualdad entre españoles, concediendo este tipo de privilegios a cambio de votos de manera descarada aunque tanto Sánchez como ERC intenten esconder. Es por ello que merece la pena rescatar un extracto del programa de Salvados que se emitió este domingo en La Sexta. En el mismo se produce un cara a cara entre Samuel Chamizo, militante del PSOE extremeño de 30 años, y Oriol Junqueras.

Chamizo votó no en la consulta que Pedro Sánchez hizo a las bases del partido sobre posibles pactos y ha explicado en su intervención los motivos por los que lo hizo. El principal tiene que ver con esa concesión sobre este asunto ya que la región extremeña es una de los que más sufre con sus trenes y que desemboca en ese problema que comparten muchos de los que estos días se manifiestan en las calles contra Sánchez: se está rompiendo la igualdad entre los españoles.

Samuel votó no en la consulta a las bases del PSOE: ”A ustedes se les ha traspasado Rodalies. En Extremadura no tenemos ni tren”. pic.twitter.com/xJmYHSnjOr — Salvados (@salvadostv) November 12, 2023

"Os están dando una serie de privilegios que a otras regiones no nos dan. Por ejemplo, les han concedido Rodalies y a nosotros en Extremadura ni siquiera nos llegan los trenes", explica este militante socialista que vive en un pueblo extremeño que no llega a los 2.000 habitantes. Al otro lado de la mesa, Junqueras se defiende asegurando que el pacto PSOE-ERC “no rompe nada ni ninguna igualdad con nadie”.

“Creo que el hecho de que le vaya bien a Cataluña en algún aspecto, es bueno para todos”, afirma el político independentista para argumentar su posición. “Nosotros la sensación que tenemos es que nuestros impuestos al final no revierten en nosotros sino que van destinados a las mejoras de aquellas regiones que hacen más ruido”, explica Chamizo a un Junqueras al que achaca no mirar por el resto de Comunidades.

“Lo hacemos con las pensiones, con el salario mínimo…Seguramente en muchas cuestiones sociales y económicas estamos muy cerca y deseamos cosas muy parecidas. Si no lo parece es porque hay mucha gente que trabaja para enfrentarnos a los unos con los otros”, se acaba justificando Junqueras ante las peticiones de su interlocutor, que se ha hecho viral gracias a su discurso y por evidenciar, una vez más, que hay personas dentro del PSOE que no comparten las ideas del líder del partido.