Mediaset juega sucio con Ana Rosa Quintana y beneficia a Jorge Javier Vázquez

El grupo de Fuencarral ha publicado en redes su spot oficial de audiencias de mayo y ha sorprendido a todos con la decisión tomada con respecto a la presentadora de 'TardeAR'.

Mediaset, como cada mes, ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que 'presumen' de sus datos de audiencia. Un spot en el que, además, destacan aquellos programas que más han resaltado a lo largo del mes, en este caso, de mayo. Sin embargo, más que los datos que aparecen en las imágenes, a los usuarios de X y espectadores de Telecinco les ha llamado especial atención una importante ausencia: Ana Rosa Quintana y TardeAR. Y es que, los de Fuencarral han decidido prescindir de uno de sus rostros más populares y conocidos, prefiriendo poner en su lugar, y por ende, darle más protagonismo a otra de sus estrellas: Jorge Javier Vázquez.

El presentador ha regresado a la cadena por la puerta grande, arrasando cada semana con Supervivientes 2024. Una 'recompensa' después del fracaso de Cuentos chinos. Además, el comunicador catalán se ha convertido en una de las grandes apuestas de Telecinco para los próximos meses. La confianza del grupo en él ha hecho que lo pongan al frente de algunas de sus mejores bazas, como el regreso de Gran Hermano y El diario de Jorge, el programa que relevará a Así es la vida y que tendrá el formato de talk-show, similar a El diario de Patricia de Antena 3. Pero la cosa no queda ahí, pues las galas de Supervivientes: All Stars de este verano también son suyas.

Ana Rosa, fuera del vídeo de audiencias de Mediaset

Mediaset ha promocionado cuáles han sido los formatos que más han destacado este mes, tanto en Telecinco como en Cuatro, por lo que en el vídeo podemos encontrar imágenes de ¡De Viernes!, First Dates, Reacción en cadena, Todo es mentira, Horizonte o Vamos a ver. Pero ni rastro del magacín de Ana Rosa Quintana, con datos de audiencia muy escasos. Esta ausencia, como era de esperar, ha generado todo tipo de especulaciones en redes, a las que hay que sumar las conjeturas de los colaboradores de Ni que fuéramos Shhh. De hecho, Kiko Hernández no dudaba en recordar que es algo muy parecido a lo que ellos mismos vivieron: "Nosotros salíamos en todas. Curiosamente, en el mes de mayo no nos sacaron. Y en julio, a la puñetera calle", dando a entender que Quintana podría estar sentenciada.

📹Promo de Mediaset España con sus #audiencias del mes de mayo de 2024, al ritmo de la canción eurovisiva 'Europapa' pic.twitter.com/GU9hEnBHrL — Tweets de tele (@teletuits) June 9, 2024

Una teoría que apoya también Kiko Matamoros, ya que el tertuliano cree que este adiós podría estar justificado por los pobres datos de audiencia cosechados. Es más, se ha atrevido a sugerir que existen cláusulas que permiten la liberación de los contratos si no se alcanzan ciertos mínimos de audiencia, pero también está muy seguro que la presentadora "no entraría en ningún proceso contencioso porque sigue vendiendo otros programas con su productora".