Pepe Navarro se sincera sobre el crimen de Alcàsser y confiesa 30 años después

El presentador rompe el silencio después del asesinato de las niñas de Alcàsser y el morboso tratamiento que dio en ‘Esta noche cruzamos el Missisipi’ que le llevó al ocaso

El presentador Pepe Navarro, estrella de los 90 con su late show Esta noche cruzamos el Mississippi y que luego cayó en el ocaso mediático acusado de sobrepasar límites de la ética periodística, ha hablado sobre uno de los asuntos más polémicos que trató en su programa, el asesinato de las niñas de Alcàsser, y lo hace para defender su labor periodística ante el controvertido tratamiento del crimen que conmovió a España y sacudió los medios.

Justo cuando Miguel Ricart, el único condenado por el asesinato de las niñas de Alcàsser -Antonio Anglés el principal implicado está fugado-, anuncia la publicación de su libro de memorias en el que se exculpa, generando enorme controversia antes de ver la luz, Pepe Navarro se refiere también a este crimen y defiende el tratamiento morboso -con hasta familiares de Anglés o teorías de la conspiración en plató- como “rock and roll televisivo”.

“Me siento muy orgulloso de lo que hice. Llevamos el rock and roll a la televisión. Hicimos rock and roll televisivo”, indica Pepe Navarro sobre el polémico tratamiento del asesinato de las niñas de Alcàsser en Esta noche cruzamos el Mississippi, tal y como ha confesado en el programa Col·lapse de TV3.

Pepe Navarro indica que “no me arrepiento. El crimen de Alcàsser demostró el gran fiasco que hizo la justicia” recordando que “hace un año que se han encontrado huesos donde se encontraron los cadáveres de las niñas de Alcàsser”. "Si sigues todo el proceso, verás que se hizo todo muy mal. Nosotros, los medios, destapamos el estupor que nos provocaba", defiende el presentador.

Pepe Navarro reconoce que “hicimos una información que es límite” pero añade que “atiende a las reglas del juego, que son la Constitución y el Código Penal. Y no nos lo saltamos. Nunca hicimos espectáculo”. Ahí queda su mensaje sobre el asesinato de las niñas de Alcàsser que aún tiene interrogantes por despejar 30 años después.