Anne Igartiburu desvela el motivo por el que no dio las Campanadas en TVE

La presentadora del programa insignia del corazón de La 1 confesó a Pablo Motos cuál fue la verdadera razón por la que no fue la imagen de las Campanadas de este año en la cadena pública.

El hormiguero contó este jueves con una invitada muy especial, la presentadora Anne Igartiburu, que acudió para promocionar su último libro: La vida empieza cada día. Pablo Motos no quiso desaprovechar la ocasión y decidió tratar un tema que todavía está en la cabeza de muchos españoles: su ausencia en las Campanadas de Televisión Española.

Tras 17 años siendo la imagen de la cadena pública para despedir el año, el cierre de 2022 en RTVE lo llevaron Ana Obregón y los Morancos, una decisión que Anne Igartiburu explicaba con entereza en el programa de Motos: "Tampoco vas a estar todo el día ahí. Es obvio que cambien de presentadores, y que traigan a otra gente", argumentaba.

Unas Campanadas diferentes con Ibai Llanos y Ramón García

A estas declaraciones añadió que en un primer momento iba a aprovechar para estar por fin un año en casa con la familia, pero finalmente los planes cambiaron radicalmente: "Me metí en otro embolao que... Por eso te digo, que a veces las cosas suceden por algo, ¿ves?", explicaba con una sonrisa durante la entrevista.

Y es que la presentadora estaba encantada de haber tenido este revés del destino, ya que finalmente dio las Campanadas 2022 en la Puerta del Sol, solo que no en La 1, sino acompañada de su amigo Ramón García en streaming.

Gracias a ello, ha descubierto el mundo del Twitch de la mano de Ibai Llanos, la principal referencia de la plataforma en nuestro país: "Y te preguntas para qué han pasado las cosas, pues para que yo pruebe una experiencia como Twitch con Ibai Llanos y con Ramón y flipé, aprendí un montón", narraba a Motos con alegría.

Igartiburu cerró el tema diciendo que esta experiencia fue "una oportunidad que te regala la vida" y se mostró especialmente cariñosa con los dos acompañantes que tuvo durante la retransmisión: "Fue una gozada, me parecía alucinante. Además, llegué, me puse el traje, nos miramos, Ramón y yo con una mirada nos entendemos, imagínate, tantos años... Y él (Ibai), tan amoroso y cariñoso con nosotros, estaba con esa cara de agradecido que yo decía: 'No, gracias a ti y a Ramón por esta oportunidad".