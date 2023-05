La sorprendente confesión de este grupo, que decepciona, para Eurovisión 2024

Un histórico grupo musical ha descartado participar en el festival de Eurovisión 2024 que se celebrará en Suecia y ha decepcionado a miles de fans que soñaban con un reencuentro.

Han pasado dos semanas desde que se celebrar el festival de Eurovisión 2023 en el que la sueca Loreen se alzó con el micrófono de cristal y conseguía llevar el festival de nuevo a Suecia en 2024, el mismo año en el que se cumplirán 50 años desde la victoria de ABBA en el Festival de Eurovisión.

Tras la victoria de Loreen fueron muchas las personas que señalaron esa coincidencia, hablando incluso de que el festival estaba preparado para la victoria de la sueca y poder tener así una oportunidad para que el mítico grupo sueco se reencontrara en el escenario, pero parece que esa reunión finalmente no va a suceder.

Dos de sus integrantes cierran la puerta a una reunión

Los sueños de todos los fans de ABBA, que esperaban ansiosos un reencuentro del grupo sobre el escenario de Suecia en el próximo Festival de Eurovisión de 2024 se han visto truncados por las declaraciones de dos de sus integrantes, que han sido muy tajantes sobre la posibilidad de reunirse encima de un escenario.

🇸🇪 Björn y Benny de ABBA descartan que el grupo se reúna en #Eurovision 2024 a pesar de que sea el 50 aniversario de Waterloo pic.twitter.com/PEADOPFBCI — Luis Fuster (@luisgfuster) May 25, 2023

Ha sido en una entrevista a la BBC, la cadena de televisión británica, donde Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson, dos de los integrantes del grupo sueco, han descartado aparecer durante el festival, y además lo han hecho de forma muy tajante.

"Yo no quiero, y si yo no quiero, los demás no lo harán. Es lo mismo para los cuatro: si alguien dice que 'no', es que 'no'", ha explicado Andersson, que ha sido quien más tajante se ha mostrado, mientras que Bjorn dejaba la puerta abierta a un reencuentro de otro tipo: "Podemos celebrar los 50 años de ABBA sin que estemos sobre el escenario".

El grupo, que se disolvió en el año 1982, no se ha vuelto a reunir desde entonces, y es que, según la BBC, Ulvaeus y Andersson juraron no volver a hacer giras con el grupo, incluso no quieren reunirse con Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, las otras dos integrantes.

De hecho, antes las fuertes especulaciones que aparecieron tras la victoria de Loreen en Eurovisión 2023 y sobre la coincidencia de que el festival se fuera a celebrar en Suecia justo el año en el que se cumplen 50 años de la victoria de ABBA, Görel Hanser, el jefe de prensa del grupo, tuvo que salir rápidamente a desmentir los bulos, asegurando que se trataba de "ilusiones de los fans", unas ilusiones que seguirán sin cumplirse tras las declaraciones de Ulvaeus y Andersson.