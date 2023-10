Pilar Vidal reaparece tras su polémico conflicto con Carmen Lomana en Antena 3

La colaboradora de "Espejo Público" ha vuelto al programa tras el enfrentamiento que tuvo con la empresaria y ha desvelado que recibió una llamada de un miembro del Gobierno.

Hace algunos días, Pilar Vidal y Carmen Lomana protagonizaban un fuerte enfrentamiento detrás de las cámaras que persistió durante la emisión de "Espejo Público". Susanna Griso, que no estuvo presente durante el conflicto pero si era conocedora del mismo, intentó hacer de mediadora entre las dos colaboradoras, algo que no salió muy bien: "Ha habido un conflicto en la reunión que mantenéis. Yo ya estoy en directo y no he atendido a la misma, pero me tenéis que contar qué ha pasado".

Lo que ha hecho Carmen Lomana a Pilar Vidal hoy en Espejo Público es de ser una persona que carece totalmente de empatía...pic.twitter.com/PJ9hnZ5guv — Juan Rodríguez ☕ (@juanig_97) October 26, 2023

Al parecer, las dos colaboradoras del programa habían tenido un enfrentamiento por uno de los temas que se estaban tratando, la gordofobia. Mientras que Carmen Lomana aseguraba no haber tenido ningún problema con nadie, Pilar Vidal explicó que "me ha llamado gorda, que lo sepa toda España". Por su parte, Carmen Lomana aseguraba no haber dicho tal cosa: "Estás haciendo juicios de valor sin ningún sentido. Yo no te he insultado. No mientas. No vengo aquí a discutir".

Un día después de ese duro enfrentamiento que dejó muy tocada a Pilar Vidal, la colaboradora ha reaparecido en "Espejo Público" para charlar con Susanna Griso a través de una videollamada en la que ha reconocido estar abrumada por toda la repercusión que ha surgido del conflicto.

Pilar Vidal recibe la llamada de un miembro del Gobierno

En su conversación con Susanna Griso, la colaboradora ha confesado haber recibido muchas muestras de apoyo, e incluso alguna llamada: "Me han llamado muchísimos políticos, no os lo podéis imaginar... He recibido llamadas de todo el mundo, excepto de Pedro Sánchez. La llamada que más me sorprendió ha sido la de un miembro del Gobierno, una mujer. Me ha confesado que le pasó algo muy parecido a mí, y que por eso se siente muy identificada. En su caso, su entorno tampoco lo aceptaba".

A pesar de que Carmen Lomana se disculpó con Pilar Vidal hace un día en el programa, "perdona, porque yo precisamente te he perdido perdón por si el argumento que estaba yo dando sobre si no era saludable tener demasiada grasa te podía molestar", la colaboradora no aceptó sus disculpas y sigue muy molesta con la empresaria.

De hecho, la tertuliana ha confesado que Carmen Lomana "no me llamó ayer, pero bueno, es inútil, no quiero tener más relación con ella. No me cae bien, y es algo mutuo, y no tenemos por qué acercar posturas". Y es que las palabras de Lomana le hicieron mucho daño, porque "nadie quiere tener kilos de más, no es saludable, y quien diga que es feliz, me cuesta creerlo. Pero hay que ir con mucho cuidado cuando hablamos de bullying, de adicciones, de temas de enfermedades, de salud mental... Porque en cada caso hay un problema, un desarreglo, un desamor... algo".