La audiencia recibe así a "Fiesta" en el estreno de su nueva etapa en Telecinco

Este fin de semana ha sido uno de los más especiales para Emma García y su programa "Fiesta", porque el sábado 22 de junio el programa estrenaba una nueva etapa muy especial en Telecinco. Un estreno en el que el formato que presenta Emma García ha incorporado nuevas secciones, nuevos colaboradores, una nueva línea gráfica y un mejorado y ampliado plató de televisión en el que los decorados se han realizado con material reciclado.

Aunque la nueva etapa de "Fiesta" arrancaba un poco más tarde de lo habitual, ya que el programa tuvo que ser postpuesto por la Fórmula 1, que está emitiendo Telecinco este fin de semana en abierto, esto no ha impedido que Emma García diera comienzo al espacio con mucha emoción e ilusión ante esta nueva etapa.

"Bienvenidos a nuestra nueva casa, a nuestro nuevo decorado realizado con 36.000 botellas de plástico", comenzaba explicando la presentadora nada más empezar a emitirse el programa en Telecinco. No solo era el plató lo único que estrenaba "Fiesta" este sábado, también nuevos colaboradores, como Beatriz Trapote o Antonio Moreno, y nuevas tecnologías que permiten la proyección de imágenes en 3D en el plató.

Como suele suceder cuando un programa cambia de manera tan radical su plató y línea gráfica, la audiencia de "Fiesta" no tardó en hacer acto de presencia en redes sociales para dar su opinión sobre todos los cambios, algo que por ejemplo sucedió con "Socialité", que también presentó muchos cambios hace dos semanas.

A diferencia de lo que sucedió con los cambios de "Socialité", que fueron muy criticados por la audiencia, parece que las novedades de "Fiesta" sí han gustado a los espectadores de Telecinco. Porque muchos de ellos han felicitado a la cúpula de Mediaset por algunas de las novedades, como el plató o las secciones, aunque también hay otros que han encontrado algunas cosas que no les gustan tanto, como los nuevos grafismos del programa.

A nivel estético, el nuevo #Fiesta22J me ha sorprendido para bien. Un plató bastante agradable, confortable y atractivo. Me atrevería a decir, el más bonito de Telecinco. ¡El suelo me fascina! 🤪📺👍 pic.twitter.com/566fWw6ViF