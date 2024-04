La petición de Arús tras conocer un ranking sobre los peores platos españoles

El presentador de 'Aruser@s', en La Sexta, ha puesto el grito en el cielo al analizar la lista de una conocida web especializada, 'Taste Atlas, y ha lanzado un contundente mensaje.

Si hay algo que no nos gusta que nos toquen, es la comida. Como cuando alguien insulta a tu hermano y tu defensa es asegurar que nadie más que tú puede hacerlo. Pues con la gastronomía española podemos decir que pasa, más o menos lo mismo. Y eso que dicen que es una de las mejores a nivel global por su variedad de ingredientes, saludables y con mucho sabor. Características que se añaden a unos platos tan demandados por todos los visitantes. Algo que invita a pensar que nadie podría "meterse" con ella. Pues nos equivocamos, y si no, que se lo pregunten a Alfonso Arús.

El presentador de Aruser@s en La Sexta no ha podido ocultar su enfado al conocer el ranking de los peores platos españoles que ha publicado la conocida web especializada Taste Atlas, donde hay quienes nos ven con buenos ojos los manjares de la cocina ibérica. Y, como no podía ser de otra manera, en el matinal de la cadena secundaria de Atresmedia, han querido analizar en el plató ese listado. El catalán, como capitán del barco, ha querido opinar al conocer los platos que aparecen en esa mencionada lista y sus palabras son muy contundentes.

El enfado de Arús en La Sexta por los 'peores platos'

El presentador de Aruser@s no está muy convencido con el ranking publicado por la mencionada web especializada y no está de acuerdo con los 10 platos marcados como 'peores': peladillas, bocadillo de carne de caballo, gazpacho de mango, caldo de papas canario, hojaldres de Astorga, cargols a la llauna, porrusalda vasca, arroz al horno valenciano, boles de picolat y rosquillas de Santa Clara. "Yo lo voy a llamar ranking de la indignación", ha señalado una de las tertuliana, Alba Gutiérrez, mientras que Arús se preguntaba quién viene a España de vacaciones y pide unas peladillas.

Un

Una opinión compartida por todos en el plató de LaSexta, pues los propios colaboradores no han dejado de dejar clara su postura: "Me parece tan ridículo que a esto se le pueda dar categoría de noticia... que venga un guiri aquí a marranearnos", ha apuntado la mujer del presentador, Angie Cárdenas. Un listado que, además, ha llevado al de Aruser@s ha lanzar un mensaje y demostrar que no lograba entender cómo los turistas aterrizaban en nuestro país y se pedían algunos de los manjares que aparecían en esa lista. Además, añadía que si bien los caracoles pueden no gustar a todos, no pensaba lo mismo de las rosquillas. "Yo creo que hay que proceder a cerrar nuestras fronteras", ha sentenciado Arús, dando por concluido el tema y zanjando así cualquier posibilidad de debate, ya que todos los colaboradores han coincidido en que los turistas que han votado deberían cuestionarse sus elecciones a la hora de viajar a nuestro país.