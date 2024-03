Yolanda Ramos saca los colores a Pablo Motos por lo ocurrido con Sofía Vergara

La actriz acudió a 'El Hormiguero' para promocionar su nueva serie, 'Un nuevo amanecer' y acabó recordándole al presentador un detalle de la polémica que hubo con la intérprete.

El Hormiguero, gracias a sus datos de audiencia, se ha convertido en el altavoz perfecto para que los artistas, de la disciplina que sea, promocionen sus proyectos. Por ello, este jueves, Yolanda Ramos visitaba el programa de Antena 3, presentado por Pablo Motos, ya que se encuentra en plena campaña de promoción de su nueva serie, Un nuevo amanecer, de Atresplayer. En esta ficción, la actriz interpreta a una famosa artista que ingresa en un centro de desintoxicación por sus problemas con la cocaína. De ahí que la catalana puntualizase que, aunque se trate este controvertido tema desde el humor, ni ella ni la serie buscan hacer apología de las drogas.

"Tratamos el tema de la adicción con un respeto infinito", explicó la intérprete, quien no dejó de desprender gracia y humor con cada una de sus frases. No obstante, Yolanda se mantuvo 'comedida' en varias ocasiones, ya que tenía miedo de decir algo políticamente incorrecto. Y aunque el presentador de Atresmedia le pidió que no se cortase, ella continuó con esta actitud. De hecho, Pablo Motos tuvo que ponerse serio con la actriz y pedirle que quitase "el pie del freno y di lo que te salga de las narices. Mañana será otro día". Dicho y hecho, pues la actriz acabó quitando el pie, después de reconocer que estaba "frenada": "Es que luego dicen cosas. Estoy frenada porque el programa lo ve mucha gente".

Yolanda Ramos cuestiona el buen rollo con Sofía Vergara

Tras esto, no tardó mucho en soltarse y en tan solo unos segundo, Yolanda confesó que su madre acababa de morir cuando grabó la serie, nombró a Cuarto Milenio y desveló que le propusieron ser jurado de Baila como puedas en TVE. Y después de todo esto, llegaría el que sería, sin duda, uno de los momentos más divertidos de la noche. Y es que, la actriz catalana puso sobre la mesa la polémica entrevista de Sofía Vergara en El Hormiguero. Esto hizo que el de Requena recordase que todo lo que sucedió con la actriz colombiana estaba pactado: "En ningún momento hubo mal rollo. Nos lo pasamos muy bien, pero al final tuvo que aclararlo ella", afirmó el presentador.

"Bueno, tan bien, tan bien…", cuestionó inmediatamente Yolanda. Sin embargo, cuando la actriz vio la cara de Pablo Motos, cambió rápidamente de opinión y declaró que ella no vio ningún mal rollo. Ante sus continuos cambios de parecer, la intérprete catalana destacó que todos nos vemos obligados a mentir: "Si yo te digo que hay cosas que no me cuadran, ¿qué pasa? ¿No vuelvo nunca más? Entonces digo, 'Pues es supermajo", dándose cuenta que se estaba metiendo en terreno minado y trató de cambiar de tema. "De verdad que no vi mal rollo, pero borracha, sí que lo he dicho", confesó entre risasYolanda. Ante lo sucedido, Pablo Motos se limitó a decir que a él le "va la marcha" y ella acabó culpando de su extrema sinceridad: "¡Has dicho tú que me soltara!", le recordó Ramos al presentador.